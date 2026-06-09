Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da finale doğru geri sayım sürerken yarışmacılar bir kez daha bireysel dokunulmazlık için parkura çıktı. İlk bireysel dokunulmazlık oyununu kazanarak büyük avantaj elde eden isim Nobre olmuştu. Konseyde alınan kararın ardından eleme potasına giren ilk yarışmacı ise Deniz olarak belirlenmişti. Survivor'un yeni bölümde oynanacak ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu, eleme potasının şekillenmesinde kritik rol oynayacak. Yarışmacılar hem finale bir adım daha yaklaşmak hem de eleme riskinden uzak kalmak için mücadele verdi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Haziran Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 9 Haziran Salı Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı...
Survivor'da bireysel mücadele dönemi tüm hızıyla devam ediyor. İlk dokunulmazlık oyununda rakiplerini geride bırakan Nobre, hem kendisini güvence altına aldı hem de konseyde söz sahibi oldu. Şimdi ise gözler ikinci bireysel dokunulmazlık oyununa çevrildi. Yarışmacılar arasında hata payının giderek azalması mücadelelerin önemini artırıyor. Dokunulmazlığı kazanan isim eleme baskısından kurtulurken, kaybeden yarışmacılar konseyde hedef haline gelebilecek. Peki, Survivor bireysel dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 9 Haziran Salı Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVIVOR'DA 2. BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın yeni bölümünde ikinci bireysel dokunulmazlık oyununu Ramazan kazandı.
SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
İlk bireysel dokunulmazlığın ardından gerçekleştirilen konseyde eleme potasına giren ilk isim Deniz olmuştu. Yeni bölümde oynanacak dokunulmazlık mücadelesinin ardından ikinci eleme adayı da netleşecek. Ancak yeni eleme adayı henüz açıklanmadı.
Konsey tamamlandıktan sonra ikinci eleme adayı haberimize eklenecektir.
İLK BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANMIŞTI?
Survivor'da bireysel etapların ilk dokunulmazlık oyununda Nobre rakiplerini geride bırakarak günün kazananı olmuştu. Bu sonuçla birlikte Nobre, eleme potasına girme riskinden kurtulurken konsey öncesinde önemli bir avantaj elde etmişti.
SURVIVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da eleme düellosu kaybeden Murat Survivor'da elenen son yarışmacı oldu.