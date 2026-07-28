TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 BAŞVURU EKRANI | 1.874 Personel alımı başvurusu nereden yapılır, kadro ve branş dağılımı nasıl?
Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci başladı. Taşra teşkilatındaki insan kaynağını güçlendirmeyi ve tarımsal faaliyetlerin daha etkin yürütülmesini amaçlayan alım kapsamında farklı kadrolarda görevlendirme yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi doğrultusunda toplam 1.874 sözleşmeli personelin istihdam edileceğini açıkladı. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuruları hangi tarihlerde yapılacak ve adaylardan hangi şartlar istenecek? İşte başvuru takvimi, kadro dağılımı ve alım sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar…
Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı personel alımı gündemin öne çıkan konuları arasında yer aldı. Bakanlığın merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere farklı unvanlarda toplam 1.874 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından duyurulan alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek. Peki başvurular ne zaman başlayacak, hangi kadrolara alım yapılacak ve adaylarda hangi koşullar aranacak? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımına ilişkin başvuru tarihleri, kontenjanlar ve merak edilen detaylar…
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1.874 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1.874 kişilik personel alımı başvuruları 27 Temmuz - 9 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.
Başvurular, Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.
1.874 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR?
Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresinden e-Devlet şifresiyle 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde gerçekleştirecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde yer alan genel koşulları taşıması gerekiyor. Lisans mezunları için 2024 KPSS P3 puan türünden en az 50, ön lisans mezunları için ise KPSS P93 puan türünden en az 60 puan alma şartı aranacak.
Kadrolara göre belirlenecek mezuniyet kriterleri, özel nitelikler, KPSS şartları ve diğer başvuru ayrıntıları yayımlanacak resmi ilanda açıklanacak. Adayların, başvuru yapmadan önce kılavuzdaki kontenjanları ve unvanlara özel koşulları dikkatle incelemesi gerekecek.
KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın duyurduğu personel alımında en yüksek kontenjan 645 kişiyle veteriner hekimlere, 515 kişiyle ziraat mühendislerine ayrıldı. İlan kapsamında ayrıca 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 60 büro personeli, 49 su ürünleri mühendisi ve 45 harita mühendisi alınacak.
Alımı yapılacak 1.874 sözleşmeli personelin dağılımı şu şekilde:
Veteriner Hekim: 645
Ziraat Mühendisi: 515
Destek Personeli: 239
Gıda Mühendisi: 185
Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 73
Büro Personeli: 60
Su Ürünleri Mühendisi: 49
Harita(alan) Mühendisi: 45
Gemi Adamı: 23
Avukat: 13
Laborant: 9
Biyolog: 7
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi: 6
Kimyager: 5