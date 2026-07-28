TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2026 BAŞVURU EKRANI | 1.874 Personel alımı başvurusu nereden yapılır, kadro ve branş dağılımı nasıl?

Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı personel alımı gündemin öne çıkan konuları arasında yer aldı. Bakanlığın merkez ve taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere farklı unvanlarda toplam 1.874 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından duyurulan alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek. Peki başvurular ne zaman başlayacak, hangi kadrolara alım yapılacak ve adaylarda hangi koşullar aranacak? İşte Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımına ilişkin başvuru tarihleri, kontenjanlar ve merak edilen detaylar…