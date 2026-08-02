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        Haberler Bilgi Gündem Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı son gün ne zaman, şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

        Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı son gün ne zaman, şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2026 yılı sözleşmeli personel alımı ilanı sonrası başvuru süreci hız kesmeden devam ediyor. Toplam 1.874 kişilik kontenjan için başvurusunu tamamlamak isteyen adaylar, son başvuru tarihini kaçırmamak adına takvimi yakından takip ediyor. Peki, başvurular ne zaman sona erecek, hangi unvanlarda alım yapılacak ve başvuru şartları neler? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 19:49 Güncelleme:
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        Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların gözü Tarım ve Orman Bakanlığı'nın personel alım sürecine çevrildi. Bakanlık tarafından farklı unvanlarda gerçekleştirilecek 1.874 sözleşmeli personel alımı için başvurular Kariyer Kapısı üzerinden alınırken, adaylar kadro dağılımı, başvuru koşulları ve son başvuru tarihine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. İşte 2026 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımına dair merak edilen tüm detaylar...

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        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1874 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI SÜRÜYOR

        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 1.874 kişilik personel alımı başvuruları 27 Temmuz - 9 Ağustos 2026 tarihlerinde alınacak.

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        1874 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresinden e-Devlet şifresiyle 27 Temmuz-9 Ağustos döneminde gerçekleştirecek.

        BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

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        BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        Personel alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek. İstihdam edilecek kişiler Bakanlığın taşra teşkilatında sözleşmeli personel olarak görev yapacak.

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        TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

        Bakanlık bünyesinde 645 veteriner hekim, 515 ziraat mühendisi, 239 destek personeli, 185 gıda mühendisi, 73 koruma ve güvenlik görevlisi, 60 büro personeli, 49 su ürünleri mühendisi, 45 harita mühendisi, 23 gemi adamı, 13 avukat, 9 laborant, 7 biyolog, 6 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 5 kimyager olmak üzere toplam bin 874 personel istihdam edilecek.

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