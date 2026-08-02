Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı son gün ne zaman, şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların gözü Tarım ve Orman Bakanlığı'nın personel alım sürecine çevrildi. Bakanlık tarafından farklı unvanlarda gerçekleştirilecek 1.874 sözleşmeli personel alımı için başvurular Kariyer Kapısı üzerinden alınırken, adaylar kadro dağılımı, başvuru koşulları ve son başvuru tarihine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. İşte 2026 Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımına dair merak edilen tüm detaylar...