Teknika Plast, Borsa İstanbul'da işlem görmek üzere halka arz hazırlıklarını tamamladı. Şirket payları yatırımcılara 85,40 TL sabit fiyatla sunulacak. Halka arzın tamamlanmasının ardından şirketin halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 24,8 seviyesine ulaşması hedefleniyor. Yatırımcılar talep toplama tarihleri, tahmini lot dağılımı, borsa kodu ve katılım endeksi uygunluğuna ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Teknika Plast halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte detaylar...