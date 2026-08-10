Teknika Plast halka arz ne zaman, kaç lot verir? Teknika Plast katılım endeksine uygun mu?
SPK onayının ardından Teknika Plast'ın halka arz tarihleri gündemindeki yerini aldı. Şirket, halka arz kapsamında toplam 31 milyon lot payı yatırımcılarla buluşturacak. 85,40 TL halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında halka arzın büyüklüğü yaklaşık 2,65 milyar TL seviyesinde olacak. Sermaye artırımı ve ortak satışı yönteminin birlikte uygulanacağı halka arzda yatırımcılar lot dağılımı, katılım endeksi uygunluğu ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Peki, Teknika Plast halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte Teknika Plast talep toplama tarihleri...
Teknika Plast, Borsa İstanbul'da işlem görmek üzere halka arz hazırlıklarını tamamladı. Şirket payları yatırımcılara 85,40 TL sabit fiyatla sunulacak. Halka arzın tamamlanmasının ardından şirketin halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 24,8 seviyesine ulaşması hedefleniyor. Yatırımcılar talep toplama tarihleri, tahmini lot dağılımı, borsa kodu ve katılım endeksi uygunluğuna ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Teknika Plast halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte detaylar...
TEKNİKA PLAST HALKA ARZI NE ZAMAN?
Teknika Plast'ın halka arzında 12-13-14 Ağustos 2026 tarihlerinde talep toplanması planlanıyor.
TEKNİKA PLAST HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?
Şirket payları 85,40 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunulacak.
Halka arz, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek.
TEKNİKA PLAST HALKA ARZI KAÇ LOT VERİR?
Katılımcı Sayısı Tahmini Lot
150 Bin katılım ~ 83 Lot (7088 TL).
250 Bin katılım ~ 50 Lot (4270 TL).
350 Bin katılım ~ 36 Lot (3074 TL).
500 Bin katılım ~ 25 Lot (2135 TL).
700 Bin katılım ~ 18 Lot (1537 TL).
1.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (1024 TL).
1.6 Milyon katılım ~ 6 Lot (683 TL).
2.2 Milyon katılım ~ 51 Lot (512 TL).
Not: Tahmini lot hesaplaması bireysel yatırımcıya eşit dağıtım varsayımıyla hazırlanmıştır. Kesin lot dağılımı halka arza katılan yatırımcı sayısına göre belirlenecektir.
TEKNİKA PLAST KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Teknika halka arzının katılım endeksine uygun olacağı belirtildi.
TEKNİKA PLAST HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
T.O.M Katılım Bankası A.Ş
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Midas Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Bank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
Ziraat Dinamik Banka A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.