TEKNOFEST 2026'nın en dikkat çeken organizasyonlarından biri olan TEKNOFEST Mavi Vatan için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde düzenlenecek festival, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda teknoloji ve denizcilik meraklılarını bir araya getirecek. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da ilk kez düzenlenen organizasyon, bu yıl daha kapsamlı etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Peki, TEKNOFEST Mavi Vatan ne zaman, nerede yapılacak ve etkinlik programında neler var? İşte tüm ayrıntılar...