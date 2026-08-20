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        Haberler Bilgi Gündem TEKNOFEST Mavi Vatan ne zaman? TEKNOFEST Mavi Vatan nerede? TEKNOFEST Mavi Vatan Takvimi 2026

        TEKNOFEST Mavi Vatan ne zaman? TEKNOFEST Mavi Vatan nerede? TEKNOFEST Mavi Vatan Takvimi 2026

        TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan için geri sayım başladı. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu denizlerle buluşturan festival, bu yıl Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde teknoloji meraklılarını ağırlayacak. Denizcilik, savunma sanayisi ve ileri teknolojiyi bir araya getirecek organizasyonda birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. Festival süresince yarışmalar, donanma gemileri, teknoloji stantları ve gösteriler ziyaretçilerle buluşacak. Mühendis adayları ve teknoloji tutkunları etkinlik takvimini yakından takip ediyor. Peki, TEKNOFEST Mavi Vatan ne zaman, nerede yapılacak? İşte TEKNOFEST Mavi Vatan 2026 etkinlik takvimi ve merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 01:42 Güncelleme:
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        TEKNOFEST 2026'nın en dikkat çeken organizasyonlarından biri olan TEKNOFEST Mavi Vatan için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde düzenlenecek festival, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda teknoloji ve denizcilik meraklılarını bir araya getirecek. Geçtiğimiz yıl İstanbul'da ilk kez düzenlenen organizasyon, bu yıl daha kapsamlı etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Peki, TEKNOFEST Mavi Vatan ne zaman, nerede yapılacak ve etkinlik programında neler var? İşte tüm ayrıntılar...

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        TEKNOFEST MAVİ VATAN NE ZAMAN?

        TEKNOFEST Mavi Vatan, 20-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

        Dört gün sürecek organizasyon boyunca teknoloji, denizcilik ve savunma sanayisi alanında çok sayıda etkinlik ziyaretçilerle buluşacak.

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        TEKNOFEST MAVİ VATAN NEREDE YAPILACAK?

        TEKNOFEST Mavi Vatan 2026'nın adresi Kocaeli Gölcük Tersanesi Komutanlığı olacak.

        Türkiye'nin denizcilik alanındaki önemli merkezlerinden biri olan Gölcük, festival kapsamında teknoloji tutkunları, öğrenciler ve mühendis adaylarını ağırlayacak.

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        TEKNOFEST MAVİ VATAN ETKİNLİK TAKVİMİ 2026

        Festival boyunca teknoloji ve savunma sanayisine yönelik birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

        Etkinlik programında öne çıkan başlıklar şöyle:

        İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması

        Su Altı Roket Yarışması

        İnsansız Deniz Aracı Yarışması

        Donanma gemilerinin ziyarete açılması

        Denizcilik tarihi deneyim alanları

        Sanal gerçeklik (VR) oyun alanları

        Denizcilik temalı yarışmalar

        SAT ve SAS timlerinin gösterileri

        Deniz havacılık birimi gösterileri

        Savunma sanayisi ve teknoloji stantları

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        GELECEĞİN DENİZ TEKNOLOJİLERİ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

        TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında genç mühendisler ve girişimciler tarafından geliştirilen projeler de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

        İnsansız deniz araçları, su altı teknolojileri ve yenilikçi mühendislik çözümleriyle geleceğin denizcilik vizyonu ziyaretçilere tanıtılacak. Festival, teknoloji yarışmalarının yanı sıra savunma sanayisindeki yerli ve milli projeleri yakından inceleme fırsatı da sunacak.

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        #TEKNOFEST
        #mavivatan
        #teknoloji
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