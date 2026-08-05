Telefonunuzdaki bu ayar bataryayı hızlı tüketiyor olabilir: Hemen kontrol edin

TELEFONUNUZUN ŞARJINI SESSİZCE TÜKETEN AYAR BU OLABİLİR

Bir uygulamayı kapatmış olsanız bile tamamen durmuş olmayabilir. Bazı uygulamalar bildirim göndermek, içerikleri güncellemek veya veri senkronizasyonu yapmak için arka planda çalışmayı sürdürebiliyor. Bu durum işlemciyi ve internet bağlantısını kullanmaya devam ettiği için pil tüketimini de artırabiliyor.

Apple, ihtiyaç duyulmayan uygulamalar için Arka Planda Uygulama Yenileme özelliğinin kapatılmasının pil ömrüne olumlu katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Google da benzer şekilde Android cihazlarda pil optimizasyonunun aktif tutulmasını öneriyor.