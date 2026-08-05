Telefonunuzdaki bu ayar bataryayı hızlı tüketiyor olabilir: Hemen kontrol edin
Telefonunuzun şarjı son zamanlarda eskisinden daha hızlı tükeniyorsa, bunun nedeni yalnızca bataryanın yıpranmış olması olmayabilir. Apple ve Google'ın resmi destek dokümanlarına göre, arka planda gereksiz yere çalışmaya devam eden uygulamalar pil tüketimini fark edilmeden artırabiliyor. Üstelik bu ayarı kontrol etmek yalnızca birkaç saniye sürüyor.
Telefonunuzu sabah tam şarjla kullanmaya başlayıp gün bitmeden yeniden şarj etmek zorunda kalıyorsanız, önce bataryayı suçlamayın. Uzmanlara göre çoğu zaman sorun, kullanıcıların fark etmediği bazı sistem ayarlarından kaynaklanabiliyor. Apple ve Google'ın yayımladığı resmi kullanım rehberlerinde, arka planda çalışan uygulamaların gereksiz enerji tüketimine yol açabileceği ve pil kullanım ayarlarının düzenli olarak kontrol edilmesinin faydalı olduğu belirtiliyor.
TELEFONUNUZUN ŞARJINI SESSİZCE TÜKETEN AYAR BU OLABİLİR
Bir uygulamayı kapatmış olsanız bile tamamen durmuş olmayabilir. Bazı uygulamalar bildirim göndermek, içerikleri güncellemek veya veri senkronizasyonu yapmak için arka planda çalışmayı sürdürebiliyor. Bu durum işlemciyi ve internet bağlantısını kullanmaya devam ettiği için pil tüketimini de artırabiliyor.
Apple, ihtiyaç duyulmayan uygulamalar için Arka Planda Uygulama Yenileme özelliğinin kapatılmasının pil ömrüne olumlu katkı sağlayabileceğini belirtiyor. Google da benzer şekilde Android cihazlarda pil optimizasyonunun aktif tutulmasını öneriyor.
IPHONE KULLANICILARI BU BÖLÜMÜ MUTLAKA GÖZDEN GEÇİRMELİ
iPhone kullananlar bu ayarı birkaç adımda kontrol edebilir:
• Ayarlar
• Genel
• Arka Planda Uygulama Yenileme
Buradan özelliği tamamen kapatabilir ya da yalnızca gerçekten ihtiyaç duyduğunuz uygulamalar için açık bırakabilirsiniz.
Ayrıca Ayarlar > Pil bölümüne girerek son 24 saat veya son birkaç gün içinde en fazla enerji tüketen uygulamaları da görebilirsiniz.
ANDROİD TELEFONLARDA DA BENZER BİR DURUM YAŞANABİLİYOR
Android telefonlarda menü isimleri marka ve modele göre değişse de pil ayarları üzerinden hangi uygulamaların fazla enerji harcadığını görmek mümkün.
Genellikle şu adımlar izleniyor:
• Ayarlar
• Pil veya Pil Kullanımı
• Uygulamalar
• Pil Optimizasyonu ya da Arka Plan Kullanımı
Google'ın resmi destek sayfalarında, kullanılmayan uygulamaların pil optimizasyonunun açık tutulmasının gereksiz enerji tüketimini azaltabileceği ifade ediliyor.
ŞARJI EN HIZLI BİTİREN UYGULAMAYI BİRKAÇ SANİYEDE BULABİLİRSİNİZ
Telefonunuzun pil kullanım ekranı, hangi uygulamanın en fazla enerji harcadığını gösteren en pratik araçlardan biri.
Eğer çok sık kullanmadığınız bir uygulama listenin üst sıralarında yer alıyorsa, arka planda beklenenden fazla çalışıyor olabilir. Böyle bir durumda uygulamanın arka plan erişimini sınırlandırmak veya ihtiyaç duymuyorsanız kaldırmak pil süresinin uzamasına yardımcı olabilir.
BATARYAYI TÜKETEN TEK NEDEN BU AYAR DEĞİL
Pilin hızlı tükenmesine yalnızca arka planda çalışan uygulamalar neden olmuyor. Sürekli yüksek ekran parlaklığı kullanmak, konum servislerinin sürekli açık olması, zayıf mobil şebeke sinyali, eski yazılım sürümü veya sürekli açık ekran gibi özellikler de batarya tüketimini artırabiliyor.
Bu nedenle telefonun yazılımını güncel tutmak ve pil kullanım raporunu zaman zaman kontrol etmek de önem taşıyor.
KÜÇÜK BİR KONTROLLE ŞARJ SÜRESİNİ UZATMAK MÜMKÜN
Telefonunuz son dönemde daha sık şarj istemeye başladıysa, yeni bir batarya arayışına girmeden önce pil ayarlarınızı gözden geçirmek faydalı olabilir. Özellikle gereksiz yere arka planda çalışan uygulamaları sınırlandırmak, günlük kullanımda fark edilir seviyede pil tasarrufu sağlayabiliyor.
*Bu haberde yer alan bilgiler, Apple'ın pil kullanımı ve "Arka Planda Uygulama Yenileme" konusundaki resmi destek dokümanları ile Google'ın Android pil optimizasyonu ve pil yönetimine ilişkin resmi destek sayfalarında paylaşılan önerilere dayanmaktadır.