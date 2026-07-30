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        Haberler Bilgi Gündem Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Temmuz ayına ilişkin enflasyon verileri için geri sayım sürüyor. Milyonlarca vatandaşın yanı sıra yatırımcılar, memur ve emekliler tarafından yakından takip edilen enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanacak verilerle birlikte aylık ve yıllık enflasyon oranları netlik kazanacak. Peki, Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 14:01 Güncelleme:
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        1

        Ekonomi gündeminin en önemli başlıkları arasında yer alan temmuz ayı enflasyon verileri için bekleyiş devam ediyor. Piyasalardan kira artış hesaplamalarına kadar birçok alanı etkileyecek enflasyon oranlarının açıklanacağı takvim TÜİK tarafından duyuruldu. Gözler şimdi temmuz ayı enflasyon rakamlarının ilan edileceği tarihe çevrildi. Detaylar haberimizde...

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        ENFLASYON NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026 enflasyon verilerini 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak.

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        TEMMUZ AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE KAÇ OLDU?

        Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anket sonuçlarına göre temmuz ayı enflasyon beklentisi 1,66 olarak açıklandı. Ağustos ayı enflasyon beklentisi 1,44, Eylül ayı enflasyon beklentisi ise 2,03 olarak duyuruldu.

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        BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON BEKLENTİSİ PAYLAŞIMI

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB’nin Temmuz ayı Sektörel Enflasyon Beklentileri raporunu değerlendirdi.

        Hanehalkı beklentisi: Son 3 ayda 6,6 puan geriledi.

        Reel sektör beklentisi: Aynı dönemde 1,2 puan düştü.

        Jeopolitik risklere rağmen beklentilerde yaşanan bu olumlu tablonun altını çizen Şimşek, finansal istikrarın korunmasının öncelikleri olduğunu belirtti. Uygulanan ekonomi programının ana amacının; verimlilik, yüksek katma değerli üretim ve teknoloji odaklı büyüme ile vatandaşın refahını kalıcı olarak artırmak olduğu ifade edildi.

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