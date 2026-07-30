ADANA'da Osman Ataş (28) tarafından öldürülen Ali Can Demir'in (25) babası Savaş Demir (50), şüphelinin sevgilisi Semra Yılmaz'ı (44) öldürdükten sonra oğlu ile arkadaşı Sinan İlbey'i (28) vurduğunu belirterek, "Kadın, bizim çocukların yanına koşmuş sığınmak için. Bizim çocuklar durumu görünce yardı... Daha Fazla Göster

ADANA'da Osman Ataş (28) tarafından öldürülen Ali Can Demir'in (25) babası Savaş Demir (50), şüphelinin sevgilisi Semra Yılmaz'ı (44) öldürdükten sonra oğlu ile arkadaşı Sinan İlbey'i (28) vurduğunu belirterek, "Kadın, bizim çocukların yanına koşmuş sığınmak için. Bizim çocuklar durumu görünce yardımcı olmak adına kadına, 'Abla yapabileceğimiz bir şey var mı' diye sormuşlar. Sonra tekrar arabaya binmişler ve yarım saat sonra kadın araçtan inip, bağırmış. Sonrasında da bu vahim olay gerçekleşmiş" dedi. (DHA) Daha Az Göster