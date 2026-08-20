Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi TOKİ 15 bin kiralık konut başvuruları ne zaman, şartları neler? 2026 TOKİ İstanbul ucuz kiralık konutlar hangi ilçelerde yapılacak, ne zaman teslim edilecek?

        TOKİ 15 bin kiralık konut başvuruları ne zaman, şartları neler? 2026 TOKİ İstanbul ucuz kiralık konutlar hangi ilçelerde yapılacak, ne zaman teslim edilecek?

        TOKİ 15 bin kiralık sosyal konut projesi için başvuru tarihleri ve şartlar merak ediliyor. TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından hayata geçirilecek kiralık sosyal konut uygulaması kapsamında 15 bin konutun dar gelirli vatandaşların uygun fiyatla kiralık konuta erişimini kolaylaştırması hedefleniyor. Piyasa rayicinin altında kiraya verilmesi planlanan konutlar 3 yıl süreyle kiralanacak ve emekliler, engelliler ve kamu çalışanları için kontenjan ayrılacak. Peki, 2026 TOKİ İstanbul 15 bin kiralık sosyal konut projesinde ilk konutlar ne zaman kiraya verilecek? İşte TOKİ 15 bin kiralık sosyal konut projesine ilişkin merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 11:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        ÖNERİLEN VİDEO
        #TOKİ
        #kiralık konut
        #toki kiralık konut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Suriye'deki üstte Türk askeri yoktu
        MSB: Suriye'deki üstte Türk askeri yoktu
        Adalar açıklarında 24 saatte 32 sarsıntı
        Adalar açıklarında 24 saatte 32 sarsıntı
        Sındırgı yangını kontrol altında
        Sındırgı yangını kontrol altında
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        Galatasaray Batrakov'a kavuşuyor!
        Galatasaray Batrakov'a kavuşuyor!
        Florida'da kazanan Demokrat sosyalist Angie Nixon
        Florida'da kazanan Demokrat sosyalist Angie Nixon
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        "Çok yakışıklı"
        "Çok yakışıklı"
        'Evlilik' sorularına yanıt
        'Evlilik' sorularına yanıt
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trump'tan İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon
        Trump'tan İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon
        Altın iki ayın zirvesinde
        Altın iki ayın zirvesinde
        "Botoks yok, saçlarımı boyatıyorum"
        "Botoks yok, saçlarımı boyatıyorum"
        Tarihî sıçrama
        Tarihî sıçrama
        Emojileriniz yaşınızı ele veriyor!
        Emojileriniz yaşınızı ele veriyor!
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı