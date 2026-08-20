TOKİ 15 bin kiralık konut başvuruları ne zaman, şartları neler? 2026 TOKİ İstanbul ucuz kiralık konutlar hangi ilçelerde yapılacak, ne zaman teslim edilecek?
TOKİ 15 bin kiralık sosyal konut projesi için başvuru tarihleri ve şartlar merak ediliyor. TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından hayata geçirilecek kiralık sosyal konut uygulaması kapsamında 15 bin konutun dar gelirli vatandaşların uygun fiyatla kiralık konuta erişimini kolaylaştırması hedefleniyor. Piyasa rayicinin altında kiraya verilmesi planlanan konutlar 3 yıl süreyle kiralanacak ve emekliler, engelliler ve kamu çalışanları için kontenjan ayrılacak. Peki, 2026 TOKİ İstanbul 15 bin kiralık sosyal konut projesinde ilk konutlar ne zaman kiraya verilecek? İşte TOKİ 15 bin kiralık sosyal konut projesine ilişkin merak edilenler…
Giriş: 20 Ağustos 2026 - 11:03 Güncelleme:
1
2
3
4
5
6
7
8
9