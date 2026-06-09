TOKİ KONUT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

Bakan Kurum'un verdiği bilgilere göre kampanya kapsamında satışa sunulacak konutların fiyatları yaklaşık 2,1 milyon TL'den başlayacak. Nihai fiyatlar ise projenin bulunduğu il, daire tipi ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.

2+1 konutlar için peşin satış fiyatları 2,1 milyon TL ile 5,4 milyon TL arasında, 3+1 konutlar için ise 2,7 milyon TL ile 6,2 milyon TL arasında değişecek.