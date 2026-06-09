TOKİ 20 bin konut başvuruları ne zaman? TOKİ 64 ilde 20 bin konut hangi illerde, ödeme planı nasıl olacak?
Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği TOKİ kampanyalarına bir yenisi daha ekleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satışa sunulacağını açıkladı. Bakan Kurum'un açıklaması sonrası gözler TOKİ başvuru tarihleri ve ödeme planına çevrildi. TOKİ tarafından satışa çıkarılacak konutların büyük bölümünün tamamlandığı veya tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi. Kampanya kapsamında vatandaşlara uygun taksit seçenekleri sunulacak. Açıklanan ilk bilgilere göre aylık taksitler 18 bin TL'den başlayacak. Konut fiyatlarının ise 2,1 milyon TL seviyesinden başlayacağı ifade edildi. Peki, TOKİ 20 bin konut başvuruları ne zaman başlayacak, ne kadar olacak? TOKİ 64 ilde 20 bin konut hangi illerde, ödeme planı nasıl olacak? İşte 64 ilde hayata geçirilecek 20 bin konut TOKİ şartları ve başvuru takvimi...
Türkiye genelinde 64 ili kapsayacak satış programında yaklaşık 20 bin konutun hak sahipleriyle buluşturulması hedefleniyor. Kampanyanın özellikle orta gelir grubuna yönelik avantajlar sunacağı belirtiliyor. Konutların önemli bölümünün tamamlanmış olması, teslim sürecinin kısa olabileceği beklentisini de beraberinde getirdi. TOKİ başvuru şartları, iller, ödeme planı ve başvuru tarihleri ev sahibi olmayı hedefleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, TOKİ 20 bin konut satışı başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ 64 ilde 20 bin konut hangi illerde, ödeme planı nasıl olacak? İşte detaylar...
TOKİ 20 BİN KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ konut satışları 15 Haziran – 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek.
TOKİ KONUT FİYATLARI NE KADAR OLACAK?
Bakan Kurum'un verdiği bilgilere göre kampanya kapsamında satışa sunulacak konutların fiyatları yaklaşık 2,1 milyon TL'den başlayacak. Nihai fiyatlar ise projenin bulunduğu il, daire tipi ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.
2+1 konutlar için peşin satış fiyatları 2,1 milyon TL ile 5,4 milyon TL arasında, 3+1 konutlar için ise 2,7 milyon TL ile 6,2 milyon TL arasında değişecek.
TOKİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?
Açıklanan ilk bilgilere göre kampanyada aylık 18 bin TL'den başlayan taksit seçenekleri sunulacak. Vade süresi, peşinat oranı ve ödeme koşullarının detayları TOKİ tarafından yayımlanacak satış duyurusu ile belli olacak. Uygun ödeme seçeneklerinin özellikle ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlara yönelik olması bekleniyor.
1. Peşin Alımlarda %25 İndirim
Nakit ödeme yapan vatandaşlar konut bedeli üzerinden %25 indirim fırsatından yararlanabilecek.
2. %50 Peşinat + 72 Ay Vade
%50 peşinat ödeyenler için 72 ay vadeli ödeme planı ve %8 indirim imkanı sağlanıyor.
3. %50 Peşinat (Yarısı 12 Ay Sonra) + 60 Ay Vade
Peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, kalan yarısı ise 12 ay sonra ödenecek şekilde 60 ay vade seçeneği de mevcut.
TOKİ KİRALIK KONUT TESLİMLERİ NE ZAMAN?
Bakan Kurum, "İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakasında 15 bin kiralık konut projesinde ilk teslimleri eylül ayında vatandaşımıza yapacağız. Yani bu sene Eylül ayında ilk kiralık konut projelerimizden teslimler yapacağız. "Alt gelir grubu olan ve sosyal yardım alan vatandaşlarımıza kontenjan ayıracağız. Evi kentsel dönüşüme giren ama ev bulamayan ve emeklilere de kontenjan ayıracağız. Piyasanın çok altında bu konutları kiraya vereceğiz. Vatandaşımız 3 yıl bu konutta oturabilecek ve 3 yıl sonra başka bir vatandaşımıza burayı aynı şartlarda kiraya veriyor olacağız" dedi.
TOKİ 20 BİN KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kampanyadan yararlanmak isteyenler için 18 yaşını doldurmuş olmak, kendisinin veya eşinin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, ev sahibi olmayan vatandaşlar arasında yer almak.
TOKİ 20 BİN KONUT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Afyonkarahisar'da 395, Ağrı'da 118, Aksaray'da 219, Amasya'da 68, Ankara'da 2 bin 62, Antalya'da 46, Ardahan'da 14, Artvin'da 30, Aydın'da 310, Balıkesir'da 213, Batman'da 588, Bayburt'da 172, Bilecik'da 206, Bingöl'da 88, Bitlis'de 262, Burdur'da 269, Bursa'da 2 bin 190, Çanakkale'da 108, Çankırı'da 83, Çorum'da 157, Denizli'de 319, Düzce'de 130, Edirne'de 127, Erzincan'da 37, Erzurum'da 21, Eskişehir'de 565, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Hakkari'de 86, Isparta'da 176, İzmir'de 306, Karabük'te 127, Karaman'da 120, Kars'ta 48, Kastamonu'da 28, Kayseri'de 104, Kırıkkale'de 85, Kırklareli'de 139, Kırşehir'de 220, Kocaeli'de 433, Konya'da 998, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Mardin'de 452, Mersin'de 272, Muğla'da 97, Muş'ta 147, Nevşehir'de 317, Rize'de 5, Sakarya'da 20, Samsun'da 684, Siirt'te 294, Sivas'da 203, Şırnak'ta 275, Tekirdağ'ta 424, Tokat'ta 61, Van'da 161, Yozgat'ta 216, Zonguldak'ta 19, Elazığ'da 61, Gaziantep'te 7, Hatay'ta 1238, Kahramanmaraş'ta 1073, Malatya'da 1000 konut satışa sunulacak.