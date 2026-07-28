TOKİ 49 ilde 737 arsa satışa çıkıyor! TOKİ arsa satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?
TOKİ'nin 2026 yılı arsa satış takvimi arsa sahibi olmak isteyen kişilerin gündeminde yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek açık artırma kapsamında, 49 ilde toplam 737 arsa satışa sunulacak. Konut, ticaret, sanayi, turizm ve tarım başta olmak üzere farklı kullanım alanlarına sahip arsalar için başvuru ve ödeme detayları merak edilirken, "TOKİ arsa satışı ne zaman?", "Açık artırma hangi tarihte yapılacak?" ve "TOKİ arsa ödeme planı nasıl olacak?" soruları araştırılıyor. İşte bilgiler...
TOKİ tarafından satışa çıkarılacak 737 arsa için geri sayım başladı. Türkiye'nin 49 ilini kapsayan açık artırmada konut, ticaret, özel eğitim, spor, rekreasyon, akaryakıt tesis alanı ve sanayi imarlı arsalar yeni sahiplerini bulacak. Açık artırmaya katılmayı planlayan vatandaşlar, ihale tarihleriyle birlikte TOKİ'nin sunduğu peşinat ve taksit seçeneklerini öğrenmek istiyor. Peki, TOKİ 737 arsa satışı açık artırması ne zaman yapılacak, ödeme planında hangi imkanlar sunuluyor? Detaylar haberimizde...
TOKİ ARSA AÇIK ARTIRMA NE ZAMAN?
Açık artırmalar, 12 - 13 - 14 Ağustos 2026 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.
TOKİ ARSA ÖDEME PLANI NASIL?
Alıcılar; konut, ticaret, turizm, tarım, sanayi, spor, özel eğitim, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, akaryakıt tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat 48 ay vade ve yüzde 30 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak. Peşin alımlarda yüzde 15 indirim uygulanacak.
HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?
Muhammen bedeli 18 milyar 724 milyon 303 bin 30 lira olan toplam 2 milyon 777 bin 954 metrekare büyüklüğündeki Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli, Van, Yalova ve Zonguldak'ta bulunan 737 arsa açık artırmayla satılacak.
Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.