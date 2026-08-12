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        Haberler Bilgi Gündem TOKİ 49 ilde 737 arsa satışa çıkıyor! TOKİ arsa satışı ne zaman, ödeme planı nasıl olacak?

        TOKİ 49 ilde 737 arsa satışa çıkıyor! TOKİ arsa satışı ne zaman, ödeme planı nasıl olacak?

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 49 ilde toplam 737 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunacağını duyurdu. Konut, ticaret, sanayi, turizm ve tarım gibi farklı kullanım alanlarına sahip arsalar yatırımcılarla buluşacak. Açık artırmalar belirlenen tarihlerde Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek. Katılımcılar fiziki müzayedenin yanı sıra internet üzerinden de teklif verebilecek. TOKİ, alıcılara 48 aya varan vadeli ödeme seçenekleri sunacak. Peşin alımlarda ise yüzde 15 indirim uygulanacak. Peki, TOKİ arsa satışı ne zaman yapılacak, ödeme planı nasıl olacak? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 00:13 Güncelleme:
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        TOKİ, yatırım yapmak isteyenler için yeni arsa satışını duyurdu. Türkiye genelinde 49 ilde satışa sunulacak 737 arsa; konut, ticaret, sanayi, turizm, tarım ve sosyal donatı gibi farklı niteliklerde yatırım fırsatı sunuyor. Açık artırmalar hem Ankara ve İstanbul'da fiziki olarak hem de çevrim içi katılımla gerçekleştirilecek. Satış takvimi ve ödeme seçenekleri de belli oldu. İşte TOKİ arsa satışına ilişkin merak edilenler…

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        TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

        TOKİ tarafından düzenlenecek açık artırmalar;

        12 Ağustos 2026 Çarşamba

        13 Ağustos 2026 Perşembe

        14 Ağustos 2026 Cuma

        tarihlerinde saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

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        Müzayedeler eş zamanlı olarak;

        Ankara Bilkent Otel,

        TOKİ İstanbul Hizmet Binası

        adreslerinde yapılacak.

        Ayrıca isteyen yatırımcılar muzayede.emlakyonetim.com.tr üzerinden çevrim içi teklif vererek açık artırmaya katılabilecek.

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        TOKİ ARSA ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

        TOKİ, satışa sunulan arsalar için farklı ödeme seçenekleri hazırladı.

        Alıcılar;

        Yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade

        Yüzde 30 peşinat ve 48 ay vade

        seçeneklerinden birini tercih edebilecek.

        Bunun yanı sıra bazı arsalar yalnızca peşin ödeme yöntemiyle satışa sunulacak.

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        PEŞİN ALIMLARDA YÜZDE 15 İNDİRİM

        TOKİ'nin açıkladığı satış koşullarına göre arsayı peşin satın almak isteyen yatırımcılara yüzde 15 indirim uygulanacak.

        Bu kampanya sayesinde peşin ödeme yapacak alıcılar önemli bir fiyat avantajı elde edebilecek.

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        HANGİ NİTELİKTE ARSALAR SATILACAK?

        Açık artırmada satışa çıkacak arsalar farklı yatırım amaçlarına hitap ediyor.

        Satış listesinde;

        Konut alanları,

        Ticaret alanları,

        Turizm alanları,

        Tarım alanları,

        Sanayi alanları,

        Spor tesis alanları,

        Özel eğitim alanları,

        Kentsel çalışma alanları,

        Plansız alanlar,

        Rekreasyon alanları,

        Akaryakıt tesis alanları,

        Ağaçlandırılacak alanlar

        yer alıyor.

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        TOKİ ARSA SATIŞINA NASIL KATILINIR?

        Açık artırmaya katılmak isteyen yatırımcılar müzayedeye Ankara ve İstanbul'daki salonlardan fiziki olarak katılabilecek. Bunun yanı sıra internet üzerinden gerçekleştirilecek çevrim içi teklif sistemi sayesinde Türkiye'nin her yerinden başvuru yapılabilecek.

        Katılım şartları, teminat bedelleri ve satışa sunulan arsaların il il listesi TOKİ tarafından yayımlanan müzayede duyurusu kapsamında takip edilebilecek. Böylece yatırımcılar kendilerine uygun arsalar için teklif verebilecek.

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