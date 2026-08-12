TOKİ, yatırım yapmak isteyenler için yeni arsa satışını duyurdu. Türkiye genelinde 49 ilde satışa sunulacak 737 arsa; konut, ticaret, sanayi, turizm, tarım ve sosyal donatı gibi farklı niteliklerde yatırım fırsatı sunuyor. Açık artırmalar hem Ankara ve İstanbul'da fiziki olarak hem de çevrim içi katılımla gerçekleştirilecek. Satış takvimi ve ödeme seçenekleri de belli oldu. İşte TOKİ arsa satışına ilişkin merak edilenler…