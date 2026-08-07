TOKİ İstanbul 100 bin konutta 1+1 ve 2+1 daireler belli olacak! 2026 TOKİ İstanbul konut tipi belirleme kurası ne zaman çekilecek?
TOKİ İstanbul konutları için hak sahipleri, 25 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından belli oldu. İstanbul'da yapılacak 100 bin konuttan hak sahibi olan vatandaşların gözü "TOKİ İstanbul kaçıncı kat, hangi yön, kaç odalı ve kaç m2 çıktı?" sorusunun yanıtı için TOKİ İstanbul konut tipi belirleme kurası tarihine çevrildi. İşte, 2026 TOKİ İstanbul konut tipi belirleme kura çekiliş tarihine ilişkin detaylar…
500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, 100.000 konutluk TOKİ İstanbul kura çekimi, 25 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirildi. Hak sahipleri belirlenen 100 bin konut için gözler konut tipi belirleme kurası tarihine çevrildi. 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konutların sahibi TOKİ İstanbul konut tipi belirleme kurasının sonucunun açıklanmasının ardından netleşecek. İşte, 2026 TOKİ İstanbul 100 bin konutun konut tipi belirleme kurası çekiliş tarihi hakkında merak edilenler...
5 MİLYONDAN FAZLA BAŞVURU GEÇERLİ SAYILDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği proje için başvurular 10 Kasım 2025'te başladı. 1 milyon 72 bin 660'ı İstanbul'dan olmak üzere Türkiye genelinde toplam 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli kabul edildi.
100 BİN HAK SAHİNİ BELİRLENDİ
25 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'de Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde başlayan TOKİ İstanbul kura çekimleri 28 Nisan Salı günü itibariyle sona erdi. 3 gün süren İstanbul TOKİ kura çekiminin ardından 100 bin konutun hak sahibi noter huzurunda belirlendi.
TOKİ İSTANBUL KONUT BELİRLEME KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
TOKİ İstanbul konut belirleme kurası tarihine ilişkin henüz resmi bir tarih duyurulmadı. Konuya ilişkin son dakika duyurusu yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.
TOKİ İSTANBUL KAÇINCI KAT, HANGİ YÖN, KAÇ ODALI VE KAÇ M2 ÇIKTI?
TOKİ İstanbul 500 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerinin kaçıncı katta, hangi cephede, kaç odalı ve kaç metrekare konutta oturacağı, konut belirleme kurasının ardından netlik kazanacak. Bu kura ile hak sahiplerinin konut tipi ve projedeki daire bilgileri belirlenirken, 1+1 veya 2+1 konut seçeneğinin yanı sıra dairenin bulunduğu kat, cephe ve metrekare bilgileri de belli olacak. TOKİ tarafından İstanbul için konut belirleme kurasının tarihi ve kura takvimi açıklandığında, hak sahipleri sonuçları TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden takip edebilecek.
500 BİN SOSYAL KONUTTA ÖDEME PLANI BELLİ OLDU
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için merak edilen ödeme detayları netleşti. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını hedefleyen projede 1+1 ve 2+1 daireler, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade seçeneğiyle satışa sunulacak. İstanbul ve Anadolu illerinde uygulanacak başlangıç taksitleri ise farklı olacak.
SOSYAL KONUTLARIN BÜYÜKLÜKLERİ NETLEŞTİ
Projede farklı ihtiyaçlara yönelik üç farklı konut seçeneği bulunacak. 500 bin konutun 200 binini 80 metrekare büyüklüğündeki 2+1 daireler oluşturacak. 150 bin konut ise 65 metrekarelik 2+1 olarak inşa edilecek. Kalan 150 bin konut ise 55 metrekarelik 1+1 dairelerden oluşacak.
TOKİ KONUT TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında konut sahibi olmak isteyenler için yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade imkanı sunulacak. Aylık taksitler İstanbul'daki konutlarda 7 bin 313 liradan, Anadolu illerindeki konutlarda ise 6 bin 750 liradan başlayacak.
İSTANBUL’A 15 BİN KİRALIK SOSYAL KONUT KAMPANYASI
Proje kapsamında İstanbul'da yapılması planlanan 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konut da hayata geçirilecek. Piyasa rayiç bedellerinin altında kiraya verilmesi planlanan bu konutlardan, belirlenen şartları taşıyan dar gelirli vatandaşlar yararlanabilecek.
Kiralık sosyal konutlar 3 yıl süreyle kullanılabilecek. Konutların yönetim, bakım ve denetim süreçleri de proje kapsamında yürütülecek.