TOKİ İstanbul 100 bin konutta 1+1 ve 2+1 daireler belli olacak! 2026 TOKİ İstanbul konut tipi belirleme kurası ne zaman çekilecek?

TOKİ İSTANBUL KAÇINCI KAT, HANGİ YÖN, KAÇ ODALI VE KAÇ M2 ÇIKTI?

TOKİ İstanbul 500 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerinin kaçıncı katta, hangi cephede, kaç odalı ve kaç metrekare konutta oturacağı, konut belirleme kurasının ardından netlik kazanacak. Bu kura ile hak sahiplerinin konut tipi ve projedeki daire bilgileri belirlenirken, 1+1 veya 2+1 konut seçeneğinin yanı sıra dairenin bulunduğu kat, cephe ve metrekare bilgileri de belli olacak. TOKİ tarafından İstanbul için konut belirleme kurasının tarihi ve kura takvimi açıklandığında, hak sahipleri sonuçları TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden takip edebilecek.

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