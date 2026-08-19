TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? Geri sayım başladı! İşte TOKİ 15 bin kiralık başvuru tarihi

TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİNE KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Projede, barınma desteğine daha fazla ihtiyaç duyan gruplara öncelik verilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda dar gelirli aileler başta olmak üzere kentsel dönüşümden etkilenen vatandaşlar, emekliler, engelliler, kamu çalışanları ve sosyal yardım desteği alan haneler için ayrı kontenjanlar ayrılması değerlendiriliyor.

Hangi gruba ne kadar kontenjan tanınacağı ve başvurularda hangi kriterlerin esas alınacağı ise resmi kılavuzun yayımlanmasının ardından netleşecek.