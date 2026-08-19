TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? Geri sayım başladı! İşte TOKİ 15 bin kiralık başvuru tarihi
TOKİ tarafından İstanbul'da 15 bin toplu konut 3 yıl süreyle kiraya verilecek. Süreçle ilgili detayları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kamuoyuyla paylaştı. Süreç öncesi geri sayımda sona yaklaşılmasıyla birlikte "TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?" sorusunun cevabına çevrildi. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvuruları ile ilgili ayrıntılar...
TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut projesi için geri sayım devam ederken İstanbullular merak içerisinde "TOKİ İstanbul15 bin kiralık konut başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?" sorusunun cevabını araştırıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum süreçle iligli önemli açıklamlarda bulundu. Peki, TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? İşte sorgulanan detaylar...
TOKİ İSTANBUL 15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut projesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum önemli açıklamlarda bulundu. Bakan Kurum tarafından yapuılan açıklamlara göre başvurular Eylül ayında başlayacak.
TOKİ İSTANBUL 15 BİN KİRALIK KONUT BAŞVURULARU ŞARTLARI NELER?
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut projesi başvuru şartlarıyla iligli şu ipcuçlarını verdi:
Başvuru için çeşitli kriterler ve kontenjanlar olacağını aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: Alt gelir grubu vatandaşlarımıza, sosyal yardım alan vatandaşlarımıza kontenjanlar ayıracağız. Kentsel dönüşüme giren veya girmek isteyen, kiralık ev bulmakta zorlanan vatandaşlarımıza kontenjanlar ayıracağız. Emeklilerimiz, memurlarımız olacak.
Bu kontenjanlarla vatandaşımız başvuracak ve piyasa rayiçlerinin çok altında fiyatla buraları kiralayacağız. 3 yıl vatandaşımız bu evlerde oturabilecek ve 3 yıl sonrasında projesinin biteceğini öngörüyoruz. Başka bir vatandaşımıza yine burayı aynı şartlarda kiraya veriyor olacağız.
TOKİ KİRALIK KONUT PROJESİNE KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Projede, barınma desteğine daha fazla ihtiyaç duyan gruplara öncelik verilmesi öngörülüyor. Bu kapsamda dar gelirli aileler başta olmak üzere kentsel dönüşümden etkilenen vatandaşlar, emekliler, engelliler, kamu çalışanları ve sosyal yardım desteği alan haneler için ayrı kontenjanlar ayrılması değerlendiriliyor.
Hangi gruba ne kadar kontenjan tanınacağı ve başvurularda hangi kriterlerin esas alınacağı ise resmi kılavuzun yayımlanmasının ardından netleşecek.