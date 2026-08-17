TOKİ İSTANBUL 15 BİN KİRALIK KONUT SATIŞI 2026 | TOKİ İstanbul kiralık sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, kimler başvurabilir, başvuru şartları neler?

TOKİ SOSYAL KİRALIK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sosyal kiralık konut projesine kimlerin başvurabileceğini belirleyecek gelir düzeyi, ikamet süresi, yaş sınırı ve benzeri kriterler henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Konutların aylık kira tutarları, sözleşmelerin ne kadar süreyle geçerli olacağı ve uygulamaya ilişkin diğer ayrıntıların da TOKİ tarafından hazırlanacak kılavuzla açıklanması bekleniyor.

Projenin temel hedeflerinden biri ise kira bedellerini piyasa ortalamasının altında tutarak vatandaşlara daha uygun maliyetli barınma imkanı sunmak.