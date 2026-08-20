Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi TOKİ İSTANBUL KONUT BELİRLEME KURASI TARİHİ 2026 | TOKİ 1+1 ve 2+1 dairelerin kurası ne zaman çekilecek?

        TOKİ İSTANBUL KONUT BELİRLEME KURASI TARİHİ 2026 | TOKİ 1+1 ve 2+1 dairelerin kurası ne zaman çekilecek?

        TOKİ İstanbul konut belirleme kurası tarihi, 500 bin sosyal konut projesinde hak sahibi olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 25-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen hak sahipliği belirleme kurasında İstanbul'da 100 bin konut için asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Şimdi ise hak sahipleri, hangi dairede oturacaklarını belirleyecek olan konut belirleme kurasının tarihini araştırıyor. Peki, TOKİ 1+1 ve 2+1 dairelerin kurası ne zaman çekilecek? İşte, 2026 TOKİ İstanbul konut belirleme kurası tarihine ilişkin merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 13:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        ÖNERİLEN VİDEO
        #TOKİ
        #toki istanbul
        #konut belirleme kurası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Suriye'deki üstte Türk askeri yoktu
        MSB: Suriye'deki üstte Türk askeri yoktu
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı
        TEKNOFEST Mavi Vatan kapılarını açtı
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        "Kuduz kesinlikle ihmale gelmez" uyarısı!
        Adalar açıklarında 24 saatte 32 sarsıntı
        Adalar açıklarında 24 saatte 32 sarsıntı
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        Bakan Şimşek'ten motorin açıklaması
        G.Saray Batrakov'u resmen açıkladı!
        G.Saray Batrakov'u resmen açıkladı!
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        Okul öncesi kırtasiye sektörüne sıkı denetim
        İzleme Komisyonu ekimde kurulacak: Alt komisyonlar oluşturulacak
        İzleme Komisyonu ekimde kurulacak: Alt komisyonlar oluşturulacak
        Florida'da kazanan Demokrat sosyalist Angie Nixon
        Florida'da kazanan Demokrat sosyalist Angie Nixon
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        Livakovic adım adım Barcelona'ya!
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        "Ölümünden dört yıl önce yas tuttum"
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        En iyi forvetler açıklandı! Osimhen...
        "Çok yakışıklı"
        "Çok yakışıklı"
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        Beşiktaş Avrupa'da avantaj peşinde!
        'Evlilik' sorularına yanıt
        'Evlilik' sorularına yanıt
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Kripto paralarda Trump ve tahvil coşkusu
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Trabzonspor Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı
        Rusya, akaryakıt ithalatına başladı
        Emojileriniz yaşınızı ele veriyor!
        Emojileriniz yaşınızı ele veriyor!
        Trump'tan İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon
        Trump'tan İran'a "benzeri görülmemiş" ekonomik operasyon