TOKİ İSTANBUL KONUT BELİRLEME KURASI TARİHİ 2026 | TOKİ 1+1 ve 2+1 dairelerin kurası ne zaman çekilecek?
TOKİ İstanbul konut belirleme kurası tarihi, 500 bin sosyal konut projesinde hak sahibi olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 25-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen hak sahipliği belirleme kurasında İstanbul'da 100 bin konut için asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Şimdi ise hak sahipleri, hangi dairede oturacaklarını belirleyecek olan konut belirleme kurasının tarihini araştırıyor. Peki, TOKİ 1+1 ve 2+1 dairelerin kurası ne zaman çekilecek? İşte, 2026 TOKİ İstanbul konut belirleme kurası tarihine ilişkin merak edilenler…
Giriş: 20 Ağustos 2026 - 13:59 Güncelleme:
1
2
3
4
5
6