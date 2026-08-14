Toplu taşımaya zam mı geldi? 2026 Ankara’da toplu ulaşım zammının ardından tam, öğrenci ve öğretmen bileti ne kadar, kaç TL oldu?
Ankara'da toplu taşıma ücretlerinde yeni tarife dönemi başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde toplu taşıma ücretlerine yüzde 14,30 zam yapılması oy birliğiyle kabul edildi. Zam kararının ardından EGO otobüsleri ve kent içi toplu taşımada kullanılan biletlerin güncel fiyatları vatandaşların gündemine geldi. İşte, Ankara zamlı toplu taşıma ücretlerinde son durum…
Ankara'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 14,30 oranında zam yapıldı. Yeni tarifeyle tam bilet 40 TL'ye, öğrenci bileti 20 TL'ye, öğretmen bileti ise 30 TL'ye yükseldi. Öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonman ücretinin de 650 TL olduğu açıklandı. Peki, Ankara’da toplu taşımaya zam mı geldi? Ankara tam, öğrenci ve öğretmen bileti ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 14 Ağustos 2026 toplu taşıma zammının ardından Ankara tam, öğrenci ve öğretmen bileti fiyatları...
ANKARA'DA TOPLU ULAŞIMA ZAM MI GELDİ?
Ankara'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 14,30 oranında zam yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kabul edilen düzenlemeyle birlikte tam, öğrenci ve öğretmen bilet ücretleri değişti.
Yeni tarife, özellikle her gün toplu taşıma kullanan çalışanlar ve öğrenciler için ulaşım maliyetlerini değiştirdi.
ANKARA'DA TAM BİLET FİYATI NE KADAR OLDU?
Zam öncesinde 35 TL olan tam bilet ücreti, yeni düzenlemeyle 40 TL'ye yükseldi. Böylece tam bilet kullanan yolcuların tek biniş için ödeyeceği ücret 40 TL oldu.
ANKARA'DA ÖĞRENCİ BİLETİ NE KADAR OLDU?
Öğrenci bilet ücretinde de artış yapıldı. Daha önce 17,50 TL olan öğrenci bileti, yeni tarifeyle 20 TL oldu. Öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonman ücretinin ise 650 TL olarak uygulanacağı belirtildi.
ANKARA'DA ÖĞRETMEN BİLETİ NE KADAR OLDU?
Öğretmenler için uygulanan bilet ücreti de zamdan etkilendi. 26 TL olan öğretmen bileti 30 TL'ye yükseldi.
ZAMLI EGO ULAŞIM TARİFESİ
Yeni düzenlemeyle Ankara'da toplu taşıma ücretleri şu şekilde oldu:
* Tam bilet: 40 TL
* Öğrenci bileti: 20 TL
* Öğretmen bileti: 30 TL
* Öğrenci sınırsız biniş abonmanı: 650 TL