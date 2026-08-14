Ankara'da toplu taşıma ücretlerine yüzde 14,30 oranında zam yapıldı. Yeni tarifeyle tam bilet 40 TL'ye, öğrenci bileti 20 TL'ye, öğretmen bileti ise 30 TL'ye yükseldi. Öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonman ücretinin de 650 TL olduğu açıklandı. Peki, Ankara’da toplu taşımaya zam mı geldi? Ankara tam, öğrenci ve öğretmen bileti ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 14 Ağustos 2026 toplu taşıma zammının ardından Ankara tam, öğrenci ve öğretmen bileti fiyatları...