TRT 1 frekans bilgileri 2026: Türksat 4A TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır?
TRT 1 frekans bilgileri 2026 yılında uydu yayınlarını takip eden izleyicilerin gündeminde. Türksat 3A'nın devre dışı bırakılmasıyla TRT 1 yayınlarını kesintisiz izlemek isteyenlerin Türksat 4A frekans ayarlarını güncellemesi gerekiyor. İşte, 2026 TRT 1 frekans bilgileri…
TRT 1 frekans bilgileri, Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya geçiş süreciyle birlikte yeniden gündeme geldi. Türksat 3A'nın 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece devre dışı bırakılmasıyla birlikte bazı televizyon ve radyo yayınlarının frekanslarında değişiklik yaşanacak. TRT 1 yayınlarını uydu üzerinden takip eden izleyiciler de yeni frekans bilgileriyle kanal taraması yapacak. Peki, TRT 1 frekans ayarı nasıl yapılır? İşte 2026 güncel Türksat 4A TRT 1 frekans, polarizasyon, Symbol Rate ve FEC bilgileri...
TRT TÜRKİYE KAPSAMA ALANI 1
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794 MHZ
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V (Dikey)
FEC: 3/4
TRT TÜRKİYE KAPSAMA ALANI 2
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11958 MHZ
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: V (Dikey)
FEC: 5/6
TRT DOĞU KAPSAMA ALANI
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12092 MHZ
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: H (Yatay)
FEC: 5/6
TRT BATI KAPSAMA ALANI
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12226 MHZ
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: V (Dikey)
FEC: 3/4
TRT EBA HD
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12458 MHZ
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: H (Yatay)
FEC: 2/3
TRT EBA SD
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 12149 MHZ
Sembol Oranı: 27500
Polarizasyon: V (Dikey)
FEC: 3/4
KANAL TARAMA ADIMLARI
Uydu alıcınızda yeni kanalları bulmak veya mevcut kanal listesini güncellemek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.
1. Uydu Kurulum Menüsünü Açın
Uydu alıcınızın kumandasındaki Menu, Menü veya Settings (Ayarlar) tuşuna basın. Açılan menüden cihazınıza göre Kurulum, Kanal Ayarları, Uydu Ayarları ya da Yayın Ayarları bölümüne girin.
2. Transponder (TP) Menüsüne Geçin
Kurulum ekranında TP Listesi, Transponder Listesi, Transponder Ekle veya Manuel Kanal Arama seçeneklerinden uygun olanı seçin.
Uydu bölümünde Türksat 4A veya cihazınızda bu şekilde gösteriliyorsa Türksat 3A/4A seçili olmalıdır.
3. Frekans Bilgilerini Tanımlayın
Yeni bir transponder eklemek için kumandanızdaki renkli tuşlardan ilgili olanı kullanabilir veya Ekle seçeneğine basabilirsiniz. Ardından kanalın güncel yayın bilgilerini girin:
Frekans: 11794 MHZ
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V (Dikey)
FEC: 3/4
Kullandığınız kanal için verilen güncel frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgilerini doğru şekilde girdiğinizden emin olun.
4. Şebeke Aramasını Etkinleştirin
Arama seçenekleri içerisinde bulunan Şebeke Araması (Network Search/Network Scan) özelliğini Açık (On) konumuna getirin.
Şebeke araması, seçtiğiniz transponder üzerinden uydu yayın bilgilerinin taranmasını ve bağlantılı diğer transponderlerde bulunan kanalların da otomatik olarak bulunmasını sağlar. Bu nedenle çok sayıda kanalı tek tek frekans girerek aramak yerine bu seçenekten yararlanabilirsiniz.
5. Kanal Taramasını Başlatın
Tüm ayarları kontrol ettikten sonra Aramayı Başlat, Kanal Ara veya OK seçeneğine basın.
Uydu alıcısı, belirlediğiniz frekans üzerinden tarama yaparak bulduğu kanalları kanal listenize ekleyecektir. Tarama tamamlandığında değişiklikleri Kaydet seçeneğiyle onaylayarak menüden çıkabilirsiniz.
Pratik Yöntem: Şebeke Aramasıyla Kanal Güncelleme
Kanalları tek tek aramak yerine Türksat'ın güncelleme amacıyla kullanılan frekanslarından birini girip Şebeke Araması özelliğini etkinleştirmek daha pratik olabilir.
Örnek olarak:
12380 MHz — Dikey (V) — 27500
12423 MHz — Yatay (H) — 30000
Bu frekanslardan uygun olanını girerek şebeke taramasını başlatabilir ve uydu alıcınızın desteklediği ölçüde güncel kanal listesinin otomatik olarak taranmasını sağlayabilirsiniz.