2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası için geri sayım sona ererken milli takımın maç programı da belli oldu. Turnuvanın ev sahiplerinden biri olan Türkiye, grup karşılaşmalarının tamamını İstanbul'da oynayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'nda Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşılaşacak. Grup etabında ilk dört sırayı alan takımlar son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak. Peki Türkiye – Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın rakipleri kimler? İşte Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki maç tarihleri, saatleri ve rakipleri...