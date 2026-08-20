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        Haberler Bilgi Spor Türkiye – Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maç programı

        Türkiye – Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maç programı

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa şampiyonluğunu korumak için yeniden sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Son Avrupa şampiyonu unvanıyla turnuvaya katılacak olan Filenin Sultanları, kendi evinde oynayacağı karşılaşmalarla taraftarının karşısına çıkacak. Voleybolseverler, milli takımın turnuvadaki rakiplerini ve karşılaşmaların tarihlerini araştırmaya başladı. Türkiye'nin yer aldığı grupta birbirinden güçlü ekipler mücadele edecek. Filenin Sultanları'nın hedefi, grup aşamasını başarılı bir şekilde tamamlayarak şampiyonluk yolunda ilerlemek olacak. Peki Türkiye – Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın rakipleri kimler? İşte Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 23:51 Güncelleme:
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        2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası için geri sayım sona ererken milli takımın maç programı da belli oldu. Turnuvanın ev sahiplerinden biri olan Türkiye, grup karşılaşmalarının tamamını İstanbul'da oynayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu'nda Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya ile karşılaşacak. Grup etabında ilk dört sırayı alan takımlar son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak. Peki Türkiye – Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları'nın rakipleri kimler? İşte Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki maç tarihleri, saatleri ve rakipleri...

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        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA SAHAYA ÇIKIYOR

        2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 21 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenecek. Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Çekya ve İsveç organizasyona ev sahipliği yapacak. Turnuvada 24 milli takım mücadele edecek.

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        FİLENİN SULTANLARI'NIN RAKİPLERİ KİMLER?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu'nda yer alıyor. Filenin Sultanları'nın grup aşamasındaki rakipleri Letonya, Slovenya, Macaristan, Almanya ve Polonya olacak.

        Milli takım, grup aşamasında oynayacağı beş karşılaşmanın ardından sıralamadaki yerini belirleyecek. Gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna yükselecek.

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        FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI 2026

        Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki maç programı belli oldu. Türkiye, grup karşılaşmalarının tamamında saat 19.00'da sahaya çıkacak.

        21 Ağustos 2026 Cuma: Türkiye - Letonya | 19.00

        23 Ağustos 2026 Pazar: Türkiye - Slovenya | 19.00

        24 Ağustos 2026 Pazartesi: Türkiye - Macaristan | 19.00

        26 Ağustos 2026 Çarşamba: Türkiye - Almanya | 19.00

        28 Ağustos 2026 Cuma: Türkiye - Polonya | 19.00

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        TÜRKİYE LETONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Letonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-Letonya mücadelesi 21 Ağustos 2026 Cuma günü saat 19.00'da oynanacak.

        Filenin Sultanları, ilk maçın ardından 23 Ağustos'ta Slovenya, 24 Ağustos'ta Macaristan, 26 Ağustos'ta Almanya ve 28 Ağustos'ta Polonya ile mücadele edecek.

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        FİLENİN SULTANLARI MAÇI HANGİ KANALDA?

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası karşılaşmalarının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak sporseverlerle buluşacak.

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        #Filenin Sultanları
        #türkiye
        #voleybol maçı
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