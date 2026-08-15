Türkiye'nin IQ karnesi belli oldu: Zirvedeki şehir şaşırttı! İstanbul'un sırası dikkat çekti

LİSTENİN DİĞER SIRALARINDA SÜRPRİZLER VAR

İlk 20'ye bakıldığında Trabzon, Antalya, Tekirdağ, Zonguldak, Yalova, Karaman, Uşak, Konya, Rize ve Denizli de üst sıralarda yer alıyor. Sakarya ise 101,78 IQ ortalamasıyla 22. sırada bulunuyor.

Listenin sonunda ise Bingöl 94,19 puanla 81. sırada yer alırken Siirt 94,52, Hakkari 95,16 ve Artvin 95,36 puanla onu takip ediyor.

*Bu sıralama, internet üzerinden gerçekleştirilen IQ testlerinden elde edilen sonuçlara dayanıyor. Dolayısıyla şehirlerin IQ puanlarını nüfusun tamamının bilimsel olarak ölçülmüş zeka düzeyi şeklinde değerlendirmek doğru olmaz.