Türkiye'nin IQ karnesi belli oldu: Zirvedeki şehir şaşırttı! İstanbul'un sırası dikkat çekti
Türkiye'nin 81 ilini kapsayan IQ sıralaması yeniden gündemde. Listede zirveye yerleşen şehir dikkat çekerken İstanbul ve diğer büyükşehirlerin sıralamadaki yeri de merak konusu oldu. İşte IQ ortalaması en yüksek iller...
Türkiye'nin şehir şehir IQ ortalamasını ortaya koyan liste, sosyal medyada yeniden gündem oldu. 81 ilin yer aldığı sıralamada zirvede büyükşehirlerden biri değil, öğrenci nüfusuyla öne çıkan bir il bulunuyor.
İLK 10'DA HANGİ ŞEHİRLER VAR?
IQ ortalaması en yüksek 10 il ve puanları şöyle sıralandı:
10- Kırklareli: 103,38
9- Bursa: 103,47
8- Balıkesir: 103,59
7- Kocaeli: 103,85
6- İstanbul: 104,02
5- Çanakkale: 104,02
4- Muğla: 104,12
3- İzmir: 104,51
2- Ankara: 104,91
1- Eskişehir: 105,20
ZİRVEDE ESKİŞEHİR VAR
Listede ilk sırayı 105,20 IQ ortalamasıyla Eskişehir aldı. Başkent Ankara 104,91 puanla ikinci, İzmir ise 104,51 puanla üçüncü oldu. Çanakkale ve İstanbul 104,02 puanla aynı ortalamayı paylaşırken Muğla 104,12 puanla beşinci sırada yer aldı.
İSTANBUL KAÇINCI SIRADA?
Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul, listede 104,02 IQ ortalamasıyla 6. sırada bulunuyor. İstanbul'un hemen üstünde aynı puanla Çanakkale yer alırken Kocaeli 7. sırada bulunuyor.
LİSTENİN DİĞER SIRALARINDA SÜRPRİZLER VAR
İlk 20'ye bakıldığında Trabzon, Antalya, Tekirdağ, Zonguldak, Yalova, Karaman, Uşak, Konya, Rize ve Denizli de üst sıralarda yer alıyor. Sakarya ise 101,78 IQ ortalamasıyla 22. sırada bulunuyor.
Listenin sonunda ise Bingöl 94,19 puanla 81. sırada yer alırken Siirt 94,52, Hakkari 95,16 ve Artvin 95,36 puanla onu takip ediyor.
*Bu sıralama, internet üzerinden gerçekleştirilen IQ testlerinden elde edilen sonuçlara dayanıyor. Dolayısıyla şehirlerin IQ puanlarını nüfusun tamamının bilimsel olarak ölçülmüş zeka düzeyi şeklinde değerlendirmek doğru olmaz.