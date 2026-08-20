TÜRKİYE NÜFUSU 2026 SON DAKİKA | Türkiye’nin nüfusu kaç oldu? Türkiye'de kaç milyon erkek ve kadın var?

TÜİK İSTATİSTİKLERİ PAYLAŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 olarak kaydedilen ülke nüfusu, 2026 yılının ilk 6 ayında 228 bin 434 kişilik artış gösterdi.

Nüfustaki artış, 1 Mayıs-1 Temmuz döneminde de devam etti. Bu dönemde ülke nüfusu 123 bin 904 kişi yükseldi.