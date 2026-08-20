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        Haberler Bilgi TÜRKİYE NÜFUSU 2026 SON DAKİKA | Türkiye’nin nüfusu kaç oldu? Türkiye'de kaç milyon erkek ve kadın var?

        TÜRKİYE NÜFUSU 2026 SON DAKİKA | Türkiye’nin nüfusu kaç oldu? Türkiye'de kaç milyon erkek ve kadın var?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı. Böylece güncel Türkiye nüfusu belli oldu. 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 olarak kaydedilen ülke nüfusu, 2026 yılının ilk 6 ayında 228 bin 434 kişilik artış gösterdi. Peki, Türkiye'nin nüfusu kaç oldu? Türkiye'de kaç milyon erkek ve kadın var? İşte, TÜİK verileri ile 2026 Türkiye'nin güncel nüfusu ve kadın/erkek sayısı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 12:23 Güncelleme:
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        Güncel Türkiye nüfusu belli oldu! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini paylaştı. Söz konusu verilere göre nüfus, 1 Mayıs-1 Temmuz döneminde 123 bin 904 kişi yükseldi. Erkek nüfusun oranı yüzde 50,01, kadın nüfusun oranı yüzde 49,99 olarak kaydedildi. Peki, Türkiye’nin güncel nüfusu ne kadar? Türkiye'de kaç milyon erkek ve kadın var? İşte, TÜİK verileri ile 2026 Türkiye’nin nüfusu ve kadın/erkek sayısı…

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        KADIN/ERKEK NÜFUS ORANI 2026: TÜRKİYE'DE KAÇ MİLYON ERKEK VE KADIN VAR?

        Türkiye'deki erkek nüfusu 43 milyon 170 bin 975 kişi oldu. Erkek nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı yüzde 50,01 olarak kaydedildi.

        Kadın nüfusu ise 43 milyon 149 bin 627 kişi olarak açıklandı. Kadın nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı yüzde 49,99 oldu.

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        TÜİK İSTATİSTİKLERİ PAYLAŞTI

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için üretilen dönemlik nüfus istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, 2025 yılı sonunda 86 milyon 92 bin 168 olarak kaydedilen ülke nüfusu, 2026 yılının ilk 6 ayında 228 bin 434 kişilik artış gösterdi.

        Nüfustaki artış, 1 Mayıs-1 Temmuz döneminde de devam etti. Bu dönemde ülke nüfusu 123 bin 904 kişi yükseldi.

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        GÜNCEL TÜRKİYE NÜFUSU NE KADAR?

        TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’nin nüfusu, 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 86 milyon 320 bin 602 kişiye ulaştı.

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        Yaş Grubu: 0-4

        Toplam Nüfus: 4.765.588

        Erkek Nüfus: 2.444.893

        Kadın Nüfus: 2.320.695

        Nüfus Oranı: 5,5

        Erkek: 5,7

        Kadın: 5,4

        Yaş Grubu: 5-9

        Toplam Nüfus: 6.021.398

        Erkek Nüfus: 3.088.059

        Kadın Nüfus: 2.933.339

        Nüfus Oranı: 7,0

        Erkek: 7,2

        Kadın: 6,8

        Yaş Grubu: 10-14

        Toplam Nüfus: 6.562.310

        Erkek Nüfus: 3.366.378

        Kadın Nüfus: 3.195.932

        Nüfus Oranı: 7,6

        Erkek: 7,8

        Kadın: 7,4

        6

        Yaş Grubu: 15-19

        Toplam Nüfus: 6.402.350

        Erkek Nüfus: 3.284.059

        Kadın Nüfus: 3.118.291

        Nüfus Oranı: 7,4

        Erkek: 7,6

        Kadın: 7,2

        Yaş Grubu: 20-24

        Toplam Nüfus: 6.259.434

        Erkek Nüfus: 3.205.802

        Kadın Nüfus: 3.053.632

        Nüfus Oranı: 7,3

        Erkek: 7,4

        Kadın: 7,1

        Yaş Grubu: 25-29

        Toplam Nüfus: 6.655.400

        Erkek Nüfus: 3.391.991

        Kadın Nüfus: 3.263.409

        Nüfus Oranı: 7,7

        Erkek: 7,9

        Kadın: 7,6

        7

        Yaş Grubu: 30-34

        Toplam Nüfus: 6.347.537

        Erkek Nüfus: 3.217.760

        Kadın Nüfus: 3.129.777

        Nüfus Oranı: 7,4

        Erkek: 7,5

        Kadın: 7,3

        Yaş Grubu: 35-39

        Toplam Nüfus: 6.252.683

        Erkek Nüfus: 3.154.299

        Kadın Nüfus: 3.098.384

        Nüfus Oranı: 7,2

        Erkek: 7,3

        Kadın: 7,2

        Yaş Grubu: 40-44

        Toplam Nüfus: 6.336.474

        Erkek Nüfus: 3.189.906

        Kadın Nüfus: 3.146.568

        Nüfus Oranı: 7,3

        Erkek: 7,4

        Kadın: 7,3

        8

        Yaş Grubu: 45-49

        Toplam Nüfus: 6.351.866

        Erkek Nüfus: 3.189.282

        Kadın Nüfus: 3.162.584

        Nüfus Oranı: 7,4

        Erkek: 7,4

        Kadın: 7,3

        Yaş Grubu: 50-54

        Toplam Nüfus: 5.518.313

        Erkek Nüfus: 2.755.008

        Kadın Nüfus: 2.763.305

        Nüfus Oranı: 6,4

        Erkek: 6,4

        Kadın: 6,4

        Yaş Grubu: 55-59

        Toplam Nüfus: 4.505.855

        Erkek Nüfus: 2.267.528

        Kadın Nüfus: 2.238.327

        Nüfus Oranı: 5,2

        Erkek: 5,3

        Kadın: 5,2

        9

        Yaş Grubu: 60-64

        Toplam Nüfus: 4.556.304

        Erkek Nüfus: 2.236.347

        Kadın Nüfus: 2.319.957

        Nüfus Oranı: 5,3

        Erkek: 5,2

        Kadın: 5,4

        Yaş Grubu: 65-69

        Toplam Nüfus: 3.340.178

        Erkek Nüfus: 1.612.664

        Kadın Nüfus: 1.727.514

        Nüfus Oranı: 3,9

        Erkek: 3,7

        Kadın: 4,0

        Yaş Grubu: 70-74

        Toplam Nüfus: 2.812.502

        Erkek Nüfus: 1.299.512

        Kadın Nüfus: 1.512.990

        Nüfus Oranı: 3,3

        Erkek: 3,0

        Kadın: 3,5

        10

        Yaş Grubu: 75-79

        Toplam Nüfus: 1.824.910

        Erkek Nüfus: 785.542

        Kadın Nüfus: 1.039.368

        Nüfus Oranı: 2,1

        Erkek: 1,8

        Kadın: 2,4

        Yaş Grubu: 80-84

        Toplam Nüfus: 1.030.251

        Erkek Nüfus: 415.181

        Kadın Nüfus: 615.070

        Nüfus Oranı: 1,2

        Erkek: 1,0

        Kadın: 1,4

        Yaş Grubu: 85-89

        Toplam Nüfus: 520.045

        Erkek Nüfus: 188.785

        Kadın Nüfus: 331.260

        Nüfus Oranı: 0,6

        Erkek: 0,4

        Kadın: 0,8

        11

        Yaş Grubu: 90+

        Toplam Nüfus: 257.204

        Erkek Nüfus: 77.979

        Kadın Nüfus: 179.225

        Nüfus Oranı: 0,3

        Erkek: 0,2

        Kadın: 0,4

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