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        Haberler Bilgi Gündem TURKNET ÇÖKTÜ MÜ? TürkNet internet neden çalışmıyor, sorun mu var? 31 Temmuz 2026 TürkNet erişim sorunu nasıl çözülür?

        TURKNET ÇÖKTÜ MÜ? TürkNet internet neden çalışmıyor, sorun mu var? 31 Temmuz 2026 TürkNet erişim sorunu nasıl çözülür?

        TurkNet aboneleri, 31 Temmuz 2026 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren internet erişiminde yaşanan aksamaları gündeme taşıdı. Bağlantı hızının düşmesi, internete erişilememesi ve altyapı kaynaklı hata bildirimlerinin artması üzerine çok sayıda kullanıcı sosyal medya platformları ile arıza takip sitelerine yöneldi. Peş peşe gelen şikâyetlerin ardından "TurkNet çöktü mü, internet kesintisi ne zaman sona erecek?" soruları araştırılmaya başlandı. Kesintinin yalnızca belirli bölgeleri mi etkilediği yoksa genel bir arızadan mı kaynaklandığı henüz netlik kazanmazken, aboneler şirketten gelecek açıklamaları ve bağlantının yeniden normale dönmesini bekliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 13:02 Güncelleme:
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        1

        TurkNet kullanıcılarının 31 Temmuz 2026 Cuma günü öğle saatlerinde bildirdiği bağlantı problemleri, kısa sürede gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. İnternet erişiminin kesildiğini, hızın belirgin şekilde düştüğünü ya da altyapı hatasıyla karşılaştığını belirten abonelerin sosyal medya ve arıza takip platformlarındaki paylaşımları hızla arttı. Bunun üzerine “TurkNet’te genel bir kesinti mi yaşanıyor, sorun ne zaman giderilecek?” soruları araştırılmaya başlandı. Erişim aksaklığının hangi bölgeleri kapsadığı ve arızanın kaynağı henüz kesinleşmezken, kullanıcılar hizmetin yeniden normale dönmesine ilişkin güncel açıklamaları takip ediyor.

        2

        TURKNET ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN ÇALIŞMIYOR?

        Bağlantı sorunlarının artmasının ardından kullanıcılar, TurkNet’in resmi kanallarından yapılacak açıklamaya odaklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Değerli kullanıcılarımız,

        Turknet internet hizmetlerinde Türkiye genelini etkileyen bir kesinti yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeleri buradan paylaşacağız.

        Anlayışınız için teşekkür ederiz."

        İnternet kesintisinin planlı bir altyapı çalışmasından mı yoksa ana şebekede oluşan teknik bir arızadan mı kaynaklandığı ise şu ana kadar açıklığa kavuşmadı.

        Teknik ekiplerin bağlantı probleminin kaynağını belirlemek ve hizmeti yeniden normale döndürmek için çalışmalarına devam ettiği değerlendiriliyor.

        3

        TÜRKNET ERİŞİM SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

        1- Modemi yeniden başlatın

        Modemin fişini çekin.

        30 saniye bekleyin.

        Yeniden takıp internet ışıklarının tamamen yanmasını bekleyin.

        2- Kablo ve bağlantıları kontrol edin

        Fiber veya DSL kablosunun modeme düzgün takılı olduğundan emin olun.

        Ethernet kullanıyorsanız kabloları çıkarıp yeniden takın.

        3- Farklı cihazdan test yapın

        Sorunun bilgisayarda mı yoksa internet hattında mı olduğunu anlamak için telefon veya başka bir cihazla bağlantıyı deneyin.

        4- Wi-Fi yerine kablolu bağlantı deneyin

        Kablosuz ağ kaynaklı sorunları elemek için cihazınızı Ethernet kablosuyla bağlayın.

        5- DNS değiştirin

        Google DNS: 8.8.8.8 ve 8.8.4.4

        Cloudflare DNS: 1.1.1.1 ve 1.0.0.1

        6- Bölgesel arıza olup olmadığını kontrol edin

        TürkNet Online İşlemler Merkezi'ne giriş yapın.

        Sosyal medya hesapları ve arıza duyurularını inceleyin.

        Çevrenizde aynı sorunu yaşayan kullanıcı olup olmadığını öğrenin.

        7- Modem arayüzünü kontrol edin

        DSL/Fiber ışığı yanmıyorsa sorun büyük ihtimalle hat kaynaklıdır.

        İnternet ışığı sönük ise kimlik doğrulama veya altyapı problemi olabilir.

        8- Destek kaydı oluşturun

        Sorun devam ediyorsa TürkNet Online İşlemler Merkezi üzerinden arıza kaydı açın.

        Modem ışıklarının durumu ve aldığınız hata mesajlarını ekleyin.

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