TURKNET ÇÖKTÜ MÜ? TürkNet internet neden çalışmıyor, sorun mu var? 31 Temmuz 2026 TürkNet erişim sorunu nasıl çözülür?

TURKNET ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN ÇALIŞMIYOR?

Bağlantı sorunlarının artmasının ardından kullanıcılar, TurkNet’in resmi kanallarından yapılacak açıklamaya odaklandı. Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli kullanıcılarımız,

Turknet internet hizmetlerinde Türkiye genelini etkileyen bir kesinti yaşanmaktadır. Teknik ekiplerimiz, sorunun en kısa sürede giderilmesi için çalışmalarını sürdürmektedir. Gelişmeleri buradan paylaşacağız.

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

İnternet kesintisinin planlı bir altyapı çalışmasından mı yoksa ana şebekede oluşan teknik bir arızadan mı kaynaklandığı ise şu ana kadar açıklığa kavuşmadı.

Teknik ekiplerin bağlantı probleminin kaynağını belirlemek ve hizmeti yeniden normale döndürmek için çalışmalarına devam ettiği değerlendiriliyor.