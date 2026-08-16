TV8 frekans bilgileri 2026: Türksat 4A TV8 frekans ayarı nasıl yapılır?
Türkiye'nin uydu yayıncılığında yeni bir dönem başladı. Türksat 3A uydusu, yayınlarını 4A uydusu üzerinden gerçekleştirecek. Geçiş döneminde en çok araştırılan konuların başında TV8 yeni frekans bilgileri ve ayarları yer alıyor. TV8 kanalını bulamayan veya yayın alamayan izleyiciler, Türksat 4A üzerinden frekans ayarının nasıl yapılacağını merak ediyor. TV8'in yeni frekans bilgileri kullanılarak uydu alıcısı üzerinden kanal araması gerçekleştirilebiliyor. Frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC değerlerinin doğru girilmesi yayınların sorunsuz şekilde alınması açısından önem taşıyor. Peki TV8 frekans bilgileri 2026 nedir, Türksat 4A TV8 uydu frekans ayarı nasıl, nereden yapılır? İşte TV8 yeni frekans bilgileri...
TV8 frekans ayarı, televizyon veya uydu alıcısının menüsünden birkaç adımda yapılabiliyor. Kanal arama bölümüne girildikten sonra Türksat 4A uydusu seçilerek yeni frekans bilgileri manuel olarak sisteme ekleniyor. Ardından uygun polarizasyon, sembol oranı ve FEC değerleri girilerek kanal taraması başlatılıyor. Tarama tamamlandığında TV8 kanalının yayın listesine eklenmesi bekleniyor. Peki TV8 frekans bilgileri 2026 nedir, Türksat 4A TV8 uydu frekans ayarı nasıl, nereden yapılır? İşte TV8 frekans ayarı için kullanılacak güncel bilgiler ve izlenecek adımlar...
TV8 YENİ FREKANS BİLGİLERİ 2026
TV8'in Türksat 4A uydusu üzerinden kullanılacak yeni frekans bilgileri şöyle:
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11901 MHz
Polarizasyon: Vertical / Dikey (V)
Symbol Rate: 12.500
FEC: 2/3
Yayın / Modülasyon: DVB-S2 / 8-PSK
TV8 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?
TV8 frekans ayarı için öncelikle televizyonun veya uydu alıcısının Menü bölümüne girilmesi gerekiyor. Menü üzerinden Kurulum, Uydu Ayarları, Kanal Arama veya Manuel Arama seçeneklerinden ilgili bölüm açılabilir.
Daha sonra uydu olarak Türksat 4A seçilmeli ve verilen frekans bilgileri sisteme girilmeli. Frekans, polarizasyon ve sembol oranı başta olmak üzere tüm değerler doğru şekilde yazıldıktan sonra kanal taraması başlatılabilir.
FREKANS BİLGİLERİ NASIL DEĞİŞİR?
Uydu alıcınızda yeni kanalları bulmak veya mevcut kanal listesini güncellemek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.
1. Uydu Kurulum Menüsünü Açın
Uydu alıcınızın kumandasındaki Menu, Menü veya Settings (Ayarlar) tuşuna basın. Açılan menüden cihazınıza göre Kurulum, Kanal Ayarları, Uydu Ayarları ya da Yayın Ayarları bölümüne girin.
2. Transponder (TP) Menüsüne Geçin
Kurulum ekranında TP Listesi, Transponder Listesi, Transponder Ekle veya Manuel Kanal Arama seçeneklerinden uygun olanı seçin.
Uydu bölümünde Türksat 4A veya cihazınızda bu şekilde gösteriliyorsa Türksat 3A/4A seçili olmalıdır.
3. Frekans Bilgilerini Tanımlayın
Yeni bir transponder eklemek için kumandanızdaki renkli tuşlardan ilgili olanı kullanabilir veya Ekle seçeneğine basabilirsiniz. Ardından kanalın güncel yayın bilgilerini girin:
Frekans: Örneğin 12245 MHz
Polarizasyon: Yatay (H) veya Dikey (V)
Sembol Oranı (Symbol Rate): Örneğin 27500 veya 30000
FEC: Otomatik, 5/6 veya 3/4
Kullandığınız kanal için verilen güncel frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgilerini doğru şekilde girdiğinizden emin olun.
3. Frekans Bilgilerini Tanımlayın
Yeni bir transponder eklemek için kumandanızdaki renkli tuşlardan ilgili olanı kullanabilir veya Ekle seçeneğine basabilirsiniz. Ardından kanalın güncel yayın bilgilerini girin:
Frekans: Örneğin 12245 MHz
Polarizasyon: Yatay (H) veya Dikey (V)
Sembol Oranı (Symbol Rate): Örneğin 27500 veya 30000
FEC: Otomatik, 5/6 veya 3/4
Kullandığınız kanal için verilen güncel frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgilerini doğru şekilde girdiğinizden emin olun.
4. Şebeke Aramasını Etkinleştirin
Arama seçenekleri içerisinde bulunan Şebeke Araması (Network Search/Network Scan) özelliğini Açık (On) konumuna getirin.
Şebeke araması, seçtiğiniz transponder üzerinden uydu yayın bilgilerinin taranmasını ve bağlantılı diğer transponderlerde bulunan kanalların da otomatik olarak bulunmasını sağlar. Bu nedenle çok sayıda kanalı tek tek frekans girerek aramak yerine bu seçenekten yararlanabilirsiniz.
5. Kanal Taramasını Başlatın
Tüm ayarları kontrol ettikten sonra Aramayı Başlat, Kanal Ara veya OK seçeneğine basın.
Uydu alıcısı, belirlediğiniz frekans üzerinden tarama yaparak bulduğu kanalları kanal listenize ekleyecektir. Tarama tamamlandığında değişiklikleri Kaydet seçeneğiyle onaylayarak menüden çıkabilirsiniz.
Pratik Yöntem: Şebeke Aramasıyla Kanal Güncelleme
Kanalları tek tek aramak yerine Türksat'ın güncelleme amacıyla kullanılan frekanslarından birini girip Şebeke Araması özelliğini etkinleştirmek daha pratik olabilir.
TV8 FREKANS AYARI SONRASI KANAL NASIL BULUNUR?
Manuel arama işlemi tamamlandığında TV8 kanalının televizyon veya uydu alıcısının kanal listesinde görünmesi gerekiyor. Kanal bulunamıyorsa frekans bilgilerinin yeniden kontrol edilmesi ve arama işleminin tekrar yapılması öneriliyor.
TV8 frekans bilgileri ile yapılan manuel arama sonrasında kanalın sıralamadaki yeri kullanılan uydu alıcısına göre değişiklik gösterebilir.
Yayın / Modülasyon: DVB-S2/8-PSK