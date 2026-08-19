Ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? 2026-2027 Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? MEB e-Devlet başvuru ekranı
Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni dönemde Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullarda ders ücreti karşılığında görev almak isteyen adaylar, ''Ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek?'' sorularına yanıt arıyor. Ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirme başvuruları, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin yayımladığı duyurular doğrultusunda farklı tarihlerde alınıyor. Başvuru şartlarını karşılayan adaylar, müracaatlarını MEB e-Devlet başvuru ekranı üzerinden gerçekleştirebilirler. Peki, 2026-2027 Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte detaylar…
2026-2027 eğitim öğretim yılı için geri sayım sürüyor. Yeni dönemde MEB’e bağlı okullarda ders ücreti karşılığında görev almak isteyen adaylar, ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri ve şartlarını araştırıyor. Bu yıl ücretli öğretmenlik başvuruları Temmuz ayı itibarıyla başladı. Ücretli öğretmenlik başvuru şartlarına uyan adaylar, çalışmak istedikleri il ve ilçenin Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yayımlanan duyurularda belirtilen süre zarfında müracaatlarını gerçekleştirebilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından ücretli öğretmenlik sonuçları adaylara bildirilecek. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları bitti mi, ne zaman bitecek? 2026-2027 Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, MEB e-Devlet başvuru ekranı…
2026-2027 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTECEK?
2026-2027 Ücretli öğretmenlik başvuruları devam ediyor.
Ücretli öğretmenlik başvuru tarihleri, il ve ilçelerin kendi planlamalarına göre değişiklik gösterebiliyor. Başvurular genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında alınırken, kesin tarihler ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından duyuruluyor. Bu nedenle başvuru yapmak isteyen adayların, görev almak istedikleri ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi açıklamalarını takip etmeleri gerekiyor.
BURSA İZNİK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR
2026-2027 eğitim öğretim yılı ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirme başvuruları, 20 Temmuz 2026 tarihinde başladı ve 31 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.
İlk görevlendirme aşaması, Ağustos ayının son haftasında başlayacak. İhtiyaç oluştuğunda görevlendirmeler kılavuzda belirtilen esaslara göre yıl boyunca yapılacak.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, e-Devlet üzerinden Millî Eğitim Bakanlığı’nın “Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Görevlendirme Başvurusu” hizmetinden başvurularını gerçekleştirebilirler.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3. Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak
4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak
5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmış, muaf veya ertelemiş olmak)
6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, öğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.
8-Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Programlarından birinden ve Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak, İhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun olmak
2026-2027 ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından SMS ile bilgilendirme yapılması bekleniyor. Ayrıca sonuçlar MEB’in resmi sitesinden İl Ve İlçe Müdürlükleri sayfasından öğrenilebilecek.