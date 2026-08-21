ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK E-DEVLET BAŞVURU EKRANI: 2026-2027 Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, başvurular ne zaman bitiyor, ayın kaçında?
2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala ücretli öğretmenlik başvuruları yeniden gündeme geldi. Okullarda oluşan öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılan ücretli öğretmen görevlendirmeleri için başvuru süreci, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin takvimlerine göre yürütülüyor. Adaylar, başvuru tarihleri, gerekli koşullar ve müracaat işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak, e-Devlet üzerinden başvuru nasıl yapılır ve şartlar neler? İşte 2026-2027 eğitim yılı ücretli öğretmenlik başvurularına ilişkin merak edilenler…
Yeni eğitim öğretim döneminin yaklaşmasıyla birlikte ücretli öğretmenlik başvuruları adayların gündemindeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ders ücreti karşılığında görev almak isteyenler, başvuru takvimi ve gerekli şartlarla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Ücretli öğretmen görevlendirmeleri, illerin ve ilçelerin ihtiyaç durumuna göre Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından belirlenen tarihlerde gerçekleştiriliyor. Peki, 2026-2027 ücretli öğretmenlik başvurusu ne zaman yapılacak, başvuru işlemleri hangi ekrandan gerçekleştirilecek ve adaylardan hangi şartlar istenecek? İşte başvuru sürecine dair tüm detaylar…
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
2026-2027 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvuru süreci sürüyor. Başvuru takvimi, Türkiye genelinde tek bir tarih üzerinden ilerlemeyip il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği planlamaya göre farklılık gösterebiliyor.
Genellikle yaz aylarında alınan başvuruların kesin tarihleri, ilgili kurumların yaptığı duyurularla ilan ediliyor. Ücretli öğretmenlik için müracaat edecek adayların, görev yapmak istedikleri ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan güncel açıklamaları takip etmeleri gerekiyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Ücretli öğretmenlik başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden çevrim içi olarak yapılıyor.
Adaylar, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra “Ders Ücreti Karşılığında Öğretmen Görevlendirme Başvurusu” ekranına ulaşarak başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor. Bu aşamada kişisel bilgiler, eğitim bilgileri ve görev yapılmak istenen il ile ilçe tercihleri sisteme giriliyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3. Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak
4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak
5. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmış, muaf veya ertelemiş olmak)
6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, öğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.
8-Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Programlarından birinden ve Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak, İhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun olmak
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından SMS ile bilgilendirme yapılması bekleniyor.
Ayrıca sonuçlar MEB’in resmi sitesinden İl Ve İlçe Müdürlükleri sayfasından öğrenilebilecek.