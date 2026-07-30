ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK E-DEVLET BAŞVURU EKRANI: 2026 ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl başvuru yapılır, şartları neler?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim döneminde okullarda oluşacak öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla ders ücreti karşılığında yapılacak görevlendirmelere ilişkin ilanlar, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yayımlanmaya başladı.

Ücretli öğretmenlik başvuruları için ülke genelinde ortak bir takvim uygulanmıyor. Başlangıç ve bitiş tarihleri, her il ve ilçenin ihtiyaç durumu ile hazırladığı çalışma planına göre belirleniyor. Başvuruların büyük bölümü temmuz ve ağustos aylarında alınsa da kesin tarihler, görev yapılmak istenen bölgedeki milli eğitim müdürlüğünün resmi duyurularıyla açıklanıyor.

Bu nedenle adayların ilgili müdürlüklerin internet sitelerini ve ilanlarını düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor.