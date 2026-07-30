ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK E-DEVLET BAŞVURU EKRANI: 2026 ücretli öğretmenlik başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl başvuru yapılır, şartları neler?
2026-2027 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ücretli öğretmen olarak görev yapmak isteyen adaylar için başvuru dönemi başladı. İl ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin öğretmen ihtiyacına göre farklı tarihlerde erişime açılan başvuru ekranı, adayların gündeminde yer alıyor. Başvuru takvimini kaçırmak istemeyen öğretmen adayları, işlemlerin ne zamana kadar süreceğini, görevlendirmelerde hangi kriterlerin dikkate alınacağını ve hangi belgelerin talep edildiğini araştırıyor. Peki 2026 ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır, şartlar nelerdir ve sonuçlar ne zaman açıklanır? İşte başvuru sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar…
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda 2026-2027 eğitim öğretim döneminde ek ders ücreti karşılığında görev yapmak isteyenler için ücretli öğretmenlik başvuruları alınmaya başladı. Başvuru tarihleri, illerin ve ilçelerin öğretmen ihtiyacına göre değişiklik gösterirken adayların ilgili milli eğitim müdürlüklerinden yapılan duyuruları takip etmesi gerekiyor. Görevlendirme sürecine katılmak isteyenler, başvuruların hangi tarihte sona ereceğini, kimlerin müracaat edebileceğini ve teslim edilmesi gereken belgeleri araştırıyor. Peki ücretli öğretmenlik başvurusu nereden yapılır, adaylarda hangi şartlar aranır? İşte 2026-2027 dönemi başvuru sürecine dair tüm ayrıntılar…
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim döneminde okullarda oluşacak öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla ders ücreti karşılığında yapılacak görevlendirmelere ilişkin ilanlar, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından yayımlanmaya başladı.
Ücretli öğretmenlik başvuruları için ülke genelinde ortak bir takvim uygulanmıyor. Başlangıç ve bitiş tarihleri, her il ve ilçenin ihtiyaç durumu ile hazırladığı çalışma planına göre belirleniyor. Başvuruların büyük bölümü temmuz ve ağustos aylarında alınsa da kesin tarihler, görev yapılmak istenen bölgedeki milli eğitim müdürlüğünün resmi duyurularıyla açıklanıyor.
Bu nedenle adayların ilgili müdürlüklerin internet sitelerini ve ilanlarını düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Ücretli öğretmenlik başvuruları, e-Devlet ile kurumların yayımladığı çevrim içi ön başvuru formları üzerinden kabul edilecek.
Başvuru yöntemi ve tarihleri ilçelere göre değişebileceğinden, adayların görev almak istedikleri ilçe milli eğitim müdürlüklerinin resmi duyurularını düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
- Öğretmenlik mesleğini yapmasına engel herhangi bir suç işlememiş olmak
- Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmamak
- Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliğini yapmış, muaf veya ertelemiş olmak)
- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, öğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kuramlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.
- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.
- Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Programlarından birinden ve Çocuk Gelişimi önlisans programından mezun olmak, İhtiyaç duyulması halinde diğer programlardan mezun olmak