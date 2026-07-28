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        Haberler Bilgi Spor UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı Midtjylland-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        UEFA Avrupa Ligi rövanş maçı Midtjylland-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki kritik rövanş mücadelesi öncesinde futbolseverlerin gözü maçın yayın bilgilerine çevrildi. İlk karşılaşmada sahasında Midtjylland'ı 1-0 mağlup ederek önemli bir avantaj yakalayan siyah-beyazlı ekip, Danimarka deplasmanında tur biletini almak için sahaya çıkacak. "Midtjylland - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?", "Beşiktaş Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?" ve "Midtjylland Beşiktaş canlı izle" sorguları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Midtjylland - Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi rövanş maçına ilişkin tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 15:51 Güncelleme:
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        UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına bir adım daha yaklaşmak isteyen Beşiktaş, 2. ön eleme turu rövanşında Danimarka ekibi Midtjylland ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta Orkun Kökçü'nün golüyle 1-0 kazanan siyah-beyazlılar, deplasmanda avantajını koruyarak adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Karşılaşmanın yaklaşmasıyla birlikte "Midtjylland - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman?", "Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Midtjylland Beşiktaş saat kaçta başlayacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte UEFA Avrupa Ligi rövanş karşılaşmasının tarihine, saatine ve yayın bilgilerine dair merak edilenler...

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        MİDTJYLLAND-BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ 2. ÖN ELEME TURU RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

        Midtjylland-Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçı 30 Temmuz Perşembe saat 20:00'de başlayacak. Herning Arena'da oynanacak olan mücadele S Sport Plus ekranından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

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        TURU GEÇERSE RAKİP KİM OLACAK?

        Temsilcimiz Beşiktaş, Midtjylland karşısında turu geçmesi halinde 3. ön eleme turunda rakibi Tromso-Hradec Kralove maçının galibi olacak.

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        Siyah-beyazlılar, Midyjlland'a elenmesi halinde UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Bohemian – Ballkani eşleşmesinin galibi ile kozlarını paylaşacak.

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