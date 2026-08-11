Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının sonuçları, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yarışın seyrini belirlemeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş'ın ise Avrupa Ligi'ndeki mücadelesi Türkiye açısından kritik bir döneme girerken, gözler temsilcilerimizin alacağı sonuçlara çevrildi. Peki 11 Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada ve kaç puanı bulunuyor? İşte Türkiye'nin güncel UEFA ülke puanı sıralaması...