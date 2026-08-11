UEFA ülke puanı sıralaması 11 Ağustos Salı: Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada?
UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin son durumu, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki kritik karşılaşmaları nedeniyle yeniden gündeme geldi. Temsilcilerimizin alacağı sonuçlar Türkiye'nin Avrupa sıralamasındaki yerini doğrudan etkilerken, özellikle ilk 10'daki mücadele yakından takip ediliyor. Türkiye, son güncellemeyle birlikte 9. sıradaki yerini korurken üst ve alt sıradaki rakipleriyle arasındaki puan farkı da merak ediliyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz, Beşiktaş'ın ise Avrupa Ligi'nde Hradec Kralove karşısındaki performansı ülke puanı açısından büyük önem taşıyor. Peki Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte 11 Ağustos Salı UEFA ülke puanı sıralaması Türkiye'nin yeri ve güncel puan durumu...
Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının sonuçları, UEFA ülke puanı sıralamasındaki yarışın seyrini belirlemeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş'ın ise Avrupa Ligi'ndeki mücadelesi Türkiye açısından kritik bir döneme girerken, gözler temsilcilerimizin alacağı sonuçlara çevrildi. Peki 11 Ağustos 2026 itibarıyla Türkiye UEFA ülke puanında kaçıncı sırada ve kaç puanı bulunuyor? İşte Türkiye'nin güncel UEFA ülke puanı sıralaması...
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANINDA KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, güncel UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada bulunuyor. Türkiye'nin puanı ise 47.575 olarak kayıtlara geçti. Son güncellemede Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında aldığı galibiyetlerin ardından Türkiye ilk 10'daki yerini korudu.
11 AĞUSTOS UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
Güncel UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10'da şu ülkeler bulunuyor:
Sıra Ülke Puan
1 İngiltere 101.852
2 İtalya 87.660
3 İspanya 82.368
4 Almanya 80.116
5 Fransa 67.653
6 Portekiz 63.650
7 Belçika 57.850
8 Hollanda 51.562
9 Türkiye 47.575
10 Çekya 44.025
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.