TÜRKİYE'NİN UEFA ÜLKE PUANI NEDEN ÖNEMLİ?

UEFA ülke puanı, Avrupa kupalarında ülkelerin kaç takım göndereceğini ve takımların hangi turlardan itibaren organizasyonlara katılacağını belirleyen önemli kriterlerden biri. UEFA, ülke katsayısını o ülkenin kulüplerinin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki performanslarına göre hesaplıyor.

Bu nedenle Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer Türk takımlarının Avrupa kupalarında elde edeceği galibiyet ve beraberlikler Türkiye'nin sıralamadaki geleceği açısından büyük önem taşıyor.