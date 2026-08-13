UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?
UEFA ülke puanı sıralamasında Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki performansı yakından takip ediliyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz karşısında aldığı galibiyet Türkiye'nin hanesine önemli bir katkı sağladı. Sarı-lacivertliler Avusturya temsilcisini 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başardı. Avrupa yolculuğuna devam eden Beşiktaş ise ülke puanı için kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte 13 Ağustos 2026 UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin güncel durumu...
Avrupa kupalarında yeni sezon heyecanı devam ederken Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki mücadelesi de sürüyor. Fenerbahçe, Sturm Graz'ı deplasmanda 1-0 yenerek tur biletini aldı ve Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldi. Bu galibiyet Türkiye'nin ülke puanına katkı sağlarken, Beşiktaş da Avrupa Ligi'nde FC Hradec Králové karşısında sahaya çıkacak. Peki, 13 Ağustos 2026 UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada, Türkiye'nin kaç puanı var? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANINDA KAÇINCI SIRADA?
Türkiye, güncel UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada bulunuyor. Türkiye'nin puanı ise 47.575 olarak kayıtlara geçti. Son güncellemede Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında aldığı galibiyetlerin ardından Türkiye ilk 10'daki yerini korudu.
TÜRKİYE'NİN UEFA ÜLKE PUANI NEDEN ÖNEMLİ?
UEFA ülke puanı, Avrupa kupalarında ülkelerin kaç takım göndereceğini ve takımların hangi turlardan itibaren organizasyonlara katılacağını belirleyen önemli kriterlerden biri. UEFA, ülke katsayısını o ülkenin kulüplerinin Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ndeki performanslarına göre hesaplıyor.
Bu nedenle Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer Türk takımlarının Avrupa kupalarında elde edeceği galibiyet ve beraberlikler Türkiye'nin sıralamadaki geleceği açısından büyük önem taşıyor.
13 AĞUSTOS UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
Güncel UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 10'da şu ülkeler bulunuyor:
Sıra Ülke Puan
1 İngiltere 101.852
2 İtalya 87.660
3 İspanya 82.368
4 Almanya 80.116
5 Fransa 67.653
6 Portekiz 63.650
7 Belçika 57.850
8 Hollanda 51.562
9 Türkiye 47.575
10 Çekya 44.025
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.