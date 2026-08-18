Türkiye, Avrupa kupalarında yoluna devam eden üç temsilcisiyle yeni haftaya giriyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile karşılaşırken, Trabzonspor ve Beşiktaş Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek. Bu maçlardan alınacak galibiyet ve beraberlikler Türkiye'nin UEFA ülke puanına katkı sağlayacak. Türkiye'nin en yakın takipçileriyle arasındaki puan farkı da sıralamadaki konum açısından önemini koruyor. Peki UEFA ülke puanı sıralaması 18 Ağustos 2026'da nasıl, UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin yeri...