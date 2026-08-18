UEFA ülke puanı sıralaması 18 Ağustos Salı: UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada, kaç puanı var?
UEFA ülke puanı sıralamasında 2026-2027 sezonu öncesindeki kritik yarış devam ediyor. Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımlarının alacağı sonuçlar, Türkiye'nin sıralamadaki konumu açısından büyük önem taşıyor. Özellikle Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın bu hafta oynayacağı karşılaşmalar ülke puanı açısından yakından takip ediliyor. Fenerbahçe'nin Lyon, Trabzonspor'un Ferencvaros, Beşiktaş'ın ise Kauno Zalgiris karşısında alacağı sonuçlar Türkiye'nin hanesine puan olarak yansıyacak. Bu nedenle futbolseverler güncel UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durumu araştırmaya başladı. Peki UEFA ülke puanı sıralaması 18 Ağustos 2026'da nasıl, UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte 18 Ağustos 2026 Salı Türkiye'nin UEFA ülke puanındaki güncel sıralaması...
Türkiye, Avrupa kupalarında yoluna devam eden üç temsilcisiyle yeni haftaya giriyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon ile karşılaşırken, Trabzonspor ve Beşiktaş Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek. Bu maçlardan alınacak galibiyet ve beraberlikler Türkiye'nin UEFA ülke puanına katkı sağlayacak. Türkiye'nin en yakın takipçileriyle arasındaki puan farkı da sıralamadaki konum açısından önemini koruyor. Peki UEFA ülke puanı sıralaması 18 Ağustos 2026'da nasıl, UEFA ülke puanında Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin yeri...
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇ PUANI VAR?
Türkiye, 47.975 puanla UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada bulunuyor. Türkiye'nin hemen üstünde Hollanda yer alırken, en yakın takipçisi ise Çekya konumunda bulunuyor. Güncel sıralamada Türkiye, Avrupa kupalarında mücadele eden temsilcilerinin aldığı sonuçlarla 9. basamaktaki yerini koruyor.
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?
Türkiye, 47.975 puanla UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer alıyor
Türkiye açısından önümüzdeki maçlar sıralamadaki konumu güçlendirmek adına büyük önem taşıyor. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında tur atlaması ve karşılaşmalardan puanlar çıkarması halinde Türkiye'nin UEFA ülke puanı daha da yükselebilecek.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
UEFA ülke puanı sıralamasında 18 Ağustos itibarıyla ilk 10 ülke ve puanları şöyle:
1-İngiltere: 101.852
2-İtalya: 87.660
3-İspanya: 82.368
4-Almanya: 80.116
5-Fransa: 67.653
6-Portekiz: 63.650
7-Belçika: 57.850
8-Hollanda: 51.562
9-Türkiye: 47.975
10-Çekya: 42.050