UEFA ülke puanı sıralaması 30 Temmuz 2026: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir maçları sonrası Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rövanş maçları sonrasında gözler yeniden UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Avrupa kupalarında alınacak her galibiyet ve beraberlik, Türkiye'nin ülke puanına doğrudan katkı sağlayacak. Futbolseverler, Türkiye'nin güncel sıralamadaki yerini ve rakip ülkelerle arasındaki puan farkını yakından takip ediyor. Özellikle Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in tur atlaması, sezon boyunca toplanacak puanlar açısından büyük önem taşıyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki kritik maçları sonrasında UEFA ülke puanı yeniden gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Temsilcilerimizin alacağı sonuçlar yalnızca tur atlama açısından değil, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki konumu bakımından da büyük önem taşıyor. UEFA'nın güncel verilerine göre Türkiye ilk 10 içerisinde yer almayı sürdürüyor. Sezon boyunca elde edilecek puanlar, gelecek yıllarda Avrupa kupalarına katılacak takım sayısını ve organizasyonlara giriş aşamalarını doğrudan etkiliyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne, Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?
UEFA'nın güncel ülke puanı tablosuna göre Türkiye 45.775 puanla 9. sırada bulunuyor. Böylece Türkiye, Avrupa kupalarına katılım açısından kritik önem taşıyan ilk 10 içerisindeki yerini koruyor.
GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
İlk 10 sıra şu şekilde oluşuyor:
1-İngiltere - 98.519
2-İtalya - 84.232
3-İspanya - 78.618
4-Almanya - 76.888
5-Fransa - 65.082
6-Portekiz - 60.450
7-Belçika - 55.850
8-Hollanda - 48.895
9-Türkiye - 45.775
10-Polonya - 42.625
11-Çekya - 42.025
12-Yunanistan - 40.812
FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR MAÇLARI NEDEN ÖNEMLİ?
Avrupa kupalarında alınan her galibiyet ve beraberlik, UEFA ülke puanına katkı sağlıyor. Bu nedenle;
Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşısında alacağı sonuç,
Beşiktaş'ın Midtjylland deplasmanındaki performansı,
Başakşehir'in Inter Turku rövanşı,
Türkiye'nin sezon puanını artırması açısından kritik önem taşıyor. Temsilcilerimizin tur atlaması halinde hem yeni puanlar kazanılacak hem de sonraki turlarda ek puan toplama fırsatı doğacak.
UEFA ülke puanı sıralaması, ülkelerin Avrupa kupalarına kaç takımla katılacağını ve kulüplerin hangi eleme turundan başlayacağını belirleyen en önemli kriterlerden biri olarak kabul ediliyor.
Türkiye'nin ilk 10 içerisindeki yerini koruması;
Avrupa kupalarına katılım avantajı,
Daha iyi kura pozisyonu,
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne giriş aşamaları
açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle temsilcilerin her puanı sezon sonunda ülke futboluna önemli katkı sağlıyor.