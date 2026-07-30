UEFA ülke puanı sıralaması, ülkelerin Avrupa kupalarına kaç takımla katılacağını ve kulüplerin hangi eleme turundan başlayacağını belirleyen en önemli kriterlerden biri olarak kabul ediliyor.

Türkiye'nin ilk 10 içerisindeki yerini koruması;

Avrupa kupalarına katılım avantajı,

Daha iyi kura pozisyonu,

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne giriş aşamaları

açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle temsilcilerin her puanı sezon sonunda ülke futboluna önemli katkı sağlıyor.