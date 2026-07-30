Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor UEFA ülke puanı sıralaması 30 Temmuz 2026: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir maçları sonrası Türkiye kaçıncı sırada?

        UEFA ülke puanı sıralaması 30 Temmuz 2026: Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir maçları sonrası Türkiye kaçıncı sırada?

        UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rövanş maçları sonrasında gözler yeniden UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. Avrupa kupalarında alınacak her galibiyet ve beraberlik, Türkiye'nin ülke puanına doğrudan katkı sağlayacak. Futbolseverler, Türkiye'nin güncel sıralamadaki yerini ve rakip ülkelerle arasındaki puan farkını yakından takip ediyor. Özellikle Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in tur atlaması, sezon boyunca toplanacak puanlar açısından büyük önem taşıyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 21:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki kritik maçları sonrasında UEFA ülke puanı yeniden gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Temsilcilerimizin alacağı sonuçlar yalnızca tur atlama açısından değil, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki konumu bakımından da büyük önem taşıyor. UEFA'nın güncel verilerine göre Türkiye ilk 10 içerisinde yer almayı sürdürüyor. Sezon boyunca elde edilecek puanlar, gelecek yıllarda Avrupa kupalarına katılacak takım sayısını ve organizasyonlara giriş aşamalarını doğrudan etkiliyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne, Türkiye kaçıncı sırada? İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

        2

        UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

        UEFA'nın güncel ülke puanı tablosuna göre Türkiye 45.775 puanla 9. sırada bulunuyor. Böylece Türkiye, Avrupa kupalarına katılım açısından kritik önem taşıyan ilk 10 içerisindeki yerini koruyor.

        3

        GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

        İlk 10 sıra şu şekilde oluşuyor:

        1-İngiltere - 98.519

        2-İtalya - 84.232

        3-İspanya - 78.618

        4-Almanya - 76.888

        5-Fransa - 65.082

        4

        6-Portekiz - 60.450

        7-Belçika - 55.850

        8-Hollanda - 48.895

        9-Türkiye - 45.775

        10-Polonya - 42.625

        11-Çekya - 42.025

        12-Yunanistan - 40.812

        5

        FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR MAÇLARI NEDEN ÖNEMLİ?

        Avrupa kupalarında alınan her galibiyet ve beraberlik, UEFA ülke puanına katkı sağlıyor. Bu nedenle;

        Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşısında alacağı sonuç,

        Beşiktaş'ın Midtjylland deplasmanındaki performansı,

        Başakşehir'in Inter Turku rövanşı,

        Türkiye'nin sezon puanını artırması açısından kritik önem taşıyor. Temsilcilerimizin tur atlaması halinde hem yeni puanlar kazanılacak hem de sonraki turlarda ek puan toplama fırsatı doğacak.

        6

        UEFA ülke puanı sıralaması, ülkelerin Avrupa kupalarına kaç takımla katılacağını ve kulüplerin hangi eleme turundan başlayacağını belirleyen en önemli kriterlerden biri olarak kabul ediliyor.

        Türkiye'nin ilk 10 içerisindeki yerini koruması;

        Avrupa kupalarına katılım avantajı,

        Daha iyi kura pozisyonu,

        Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne giriş aşamaları

        açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle temsilcilerin her puanı sezon sonunda ülke futboluna önemli katkı sağlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yeni Partili Bülbül: Logo daha belli olmadı

        Yeni Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "Bu amblem logomuz değil. Logo daha belli olmadı. Kurultaya gideceğiz. Kurultayda büyük ihtimalle vatandaş karar verecek." açıklamasında bulundu. 

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hüseyin Başaran tutuklandı
        Hüseyin Başaran tutuklandı
        Gülistan Doku soruşturmasında 4 polis tutuklandı
        Gülistan Doku soruşturmasında 4 polis tutuklandı
        Paşinyan: Rusya'nın münhasır ilişki yaklaşımını kabul etmiyoruz
        Paşinyan: Rusya'nın münhasır ilişki yaklaşımını kabul etmiyoruz
        UEFA'ya üye ülkelerden FIFA'ya boykot kararı!
        UEFA'ya üye ülkelerden FIFA'ya boykot kararı!
        Anket: Amerikan halkının saldırılara desteği azaldı
        Anket: Amerikan halkının saldırılara desteği azaldı
        Beşiktaş, Danimarka'da turu söktü aldı!
        Beşiktaş, Danimarka'da turu söktü aldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
        Başakşehir Avrupa'ya veda etti!
        Başakşehir Avrupa'ya veda etti!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye'nin rüzgar ile sınavı! 48 saat sürecek
        Türkiye'nin rüzgar ile sınavı! 48 saat sürecek
        Bakan Gürlek: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları'nı kuruyoruz
        Bakan Gürlek: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları'nı kuruyoruz
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        'Kızıl Sakal'a veda
        'Kızıl Sakal'a veda
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        Yangın nedeniyle evlerini terk ettiler
        Yangın nedeniyle evlerini terk ettiler
        Uzmanlardan kritik 2 yıl uyarısı! Bunama riskini azaltıyor
        Uzmanlardan kritik 2 yıl uyarısı! Bunama riskini azaltıyor
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı