UEFA ülke puanı sıralamasında 2026-2027 sezonu mücadelesi devam ederken Türkiye 9. sıradaki yerini koruyor. Fenerbahçe'nin Lyon ile 1-1 berabere kalmasının ardından Türkiye'nin güncel puanına katkı sağladı. Türkiye'nin hemen üstünde Hollanda bulunurken, Polonya ve Çekya da sıralamadaki takibini sürüdüyor. 20 Ağustos'ta oynanacak Beşiktaş-Kauno Zalgiris ve Trabzonspor-Ferencvaros maçları, Türkiye'nin UEFA ülke puanı açısından kritik bir aşama olarak görülüyor. Peki UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin kaç puanı var, Türkiye kaçıncı sırada? İşte Fenerbahçe'nin Lyon beraberliği sonrası güncel UEFA ülke puanı sıralaması...