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        Haberler Bilgi Spor UEFA ülke puanı sıralaması 20 Ağustos 2026: UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin kaç puanı var?

        UEFA ülke puanı sıralaması 20 Ağustos 2026: UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin kaç puanı var?

        Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki mücadelesi 20 Ağustos Perşembe günü oynanacak kritik karşılaşmalarla devam ediyor. Avrupa kupalarında yoluna devam eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un alacağı sonuçlar Türkiye'nin sıralamadaki konumu açısından büyük önem taşıyor. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon ile 1-1 berabere kalarak ülke puanı yarışında Türkiye'nin hanesine katkı yaparken şimdi gözler UEFA Avrupa Ligi play-off turunda sahaya çıkacak Beşiktaş ve Trabzonspor'a çevrildi. Siyah-beyazlı ekip Kauno Zalgiris, bordo-mavililer ise Ferencvaros karşısında puan mücadelesi verecek. Peki UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin kaç puanı var, Türkiye kaçıncı sırada? İşte 20 Ağustos 2026 güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 19:59 Güncelleme:
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        UEFA ülke puanı sıralamasında 2026-2027 sezonu mücadelesi devam ederken Türkiye 9. sıradaki yerini koruyor. Fenerbahçe'nin Lyon ile 1-1 berabere kalmasının ardından Türkiye'nin güncel puanına katkı sağladı. Türkiye'nin hemen üstünde Hollanda bulunurken, Polonya ve Çekya da sıralamadaki takibini sürüdüyor. 20 Ağustos'ta oynanacak Beşiktaş-Kauno Zalgiris ve Trabzonspor-Ferencvaros maçları, Türkiye'nin UEFA ülke puanı açısından kritik bir aşama olarak görülüyor. Peki UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin kaç puanı var, Türkiye kaçıncı sırada? İşte Fenerbahçe'nin Lyon beraberliği sonrası güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

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        UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI?

        Fenerbahçe'nin Lyon ile 1-1 berabere kalmasının ardından güncellenen verilere göre Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada bulunuyor.

        Türkiye'nin üst basamağında 49.895 puanla Hollanda yer alıyor. Türkiye ile Hollanda arasındaki fark 3.020 puan olarak dikkat çekiyor. Alt sıralarda ise Polonya ve Çekya'nın mücadelesi sürüyor.

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        UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE'NİN KAÇ PUANI VAR?

        Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında 46.875 puanı bulunuyor.

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        20 AĞUSTOS UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

        1-İngiltere – 98.519

        2-İtalya – 84.232

        3-İspanya – 78.618

        4-Almanya – 76.688

        5-Fransa – 65.296

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        6-Portekiz – 61.450

        7-Belçika – 56.950

        8-Hollanda – 49.895

        9-Türkiye – 46.875

        10-Polonya – 44.325

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        #UEFA ülke puanı
        #UEFA
        #türkiye
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