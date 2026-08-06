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        Haberler Bilgi Türkiye 2026 UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?

        Türkiye 2026 UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç?

        UEFA Ülke puanı sıralaması, futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Sturm Graz'ı 3.eleme turunda ağırladı. Sarı lacivertlilerin yeni transferi Mason Greenwood'un gol attığı maç 2-0'lık skorla sona erdi. Fenerbahçen'nin galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte, Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 15:16 Güncelleme:
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        UEFA Ülke puanı sıralamasında ilk sırada 101.852 puanla İngiltere yer alırken onu 87.660 puanla İtalya takip etti. Fenerbahçe galibiyetinin ardından Türkiye’nin UEFA ülke puanı 47.375 seviyesine kadar yükseldi. 2026 UEFA Ülke puanı sıralamasında 8.sıradaki Hollanda’yı takip eden Türkiye, Çekya ve Polonya gibi rakipleriyle arasında bulunan puan farkını korumak istiyor. İşte, 2026 UEFA Ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin son durumu…

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        FENERBAHÇE STURM GRAZ’I MAĞLUP ETTİ

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.

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        "TAKIMIN EN ÇALIŞKANI KEREM'Dİ"

        İbrahim Yıldız (Habertürk): Fenerbahçe takım bütün olarak hatasız oynadı. Savunmanın, başta kaptan Skriniar’ın başarılı oyunu dikkat çekti. Takımın en çok çalışan oyuncusu ise Kerem’di. Koştu, toplar kazandı. Savunmaya yardım etti. Kerem öteki maçlara göre yüksek bir performansla taraftarın gönlünü aldı. Santrfor sorununu çözmeye çalışan Fenerbahçe gelecek yeni golcü ile daha farklı bir oyun ortaya koyacak. Bunun göstergeleri bu maçta anlaşıldı.

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        TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

        Temsilcilerimizin Avrupa sahnesinde sergilediği başarılı performansların ardından güncellenen UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 9. basamaktaki yerini koruyor. Kritik maçlardan elde edilen galibiyetler ve bonus puanlarla birlikte toplam puanını 47.375 seviyesine çıkaran millilerimiz, üst sıralara tırmanma iddiasını sürdürüyor. Güncel tabloda 8. sırada bulunan Hollanda’yı takibini sürdüren Türkiye, alt basamaklardan baskı yapmaya çalışan Çekya ve Polonya gibi en yakın rakipleriyle arasındaki puan farkını da korumayı başardı.

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        ÜLKE PUANI SIRALAMASI SON DURUM:

        1- İngiltere | 101.852

        2- İtalya | 87.660

        3- İspanya | 82.368

        4- Almanya | 80.116

        5- Fransa | 67.653

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        6- Portekiz | 63.250

        7- Belçika | 57.450

        8- Hollanda | 51.229

        9- Türkiye | 47.375

        10- Çekya | 43.825

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