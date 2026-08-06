"TAKIMIN EN ÇALIŞKANI KEREM'Dİ"

İbrahim Yıldız (Habertürk): Fenerbahçe takım bütün olarak hatasız oynadı. Savunmanın, başta kaptan Skriniar’ın başarılı oyunu dikkat çekti. Takımın en çok çalışan oyuncusu ise Kerem’di. Koştu, toplar kazandı. Savunmaya yardım etti. Kerem öteki maçlara göre yüksek bir performansla taraftarın gönlünü aldı. Santrfor sorununu çözmeye çalışan Fenerbahçe gelecek yeni golcü ile daha farklı bir oyun ortaya koyacak. Bunun göstergeleri bu maçta anlaşıldı.