Üniversite affı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026-2027 Öğrenci affından kimler yararlanabilecek, başvurular nasıl yapılacak?

POLİS, JANDARMA VE MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KAPSAM DIŞINDA

Özel kanun hükümlerine tabi olan Polis Akademisi ve buna bağlı eğitim öğretim kurumları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile buna bağlı eğitim öğretim kurumları düzenleme kapsamı dışında tutuldu. Aynı şekilde Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları ve enstitüler de öğrenci affından yararlanamayacak.

Milli Savunma Bakanlığı, Polis Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görürken ilişiği kesilen öğrenciler de düzenleme kapsamı dışında bulunuyor.