Üniversite affı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026-2027 Öğrenci affından kimler yararlanabilecek, başvurular nasıl yapılacak?
2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversiteye yeniden dönmek isteyen öğrencilerin takip ettiği öğrenci affı düzenlemesi yürürlüğe girdi. 7592 sayılı Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte başvuru süreci için 4 aylık süre başladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan son dakika açıklamalara göre, öğrenci affı düzenlemesi yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen veya kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan milyonlarca genci ilgilendirecek. Peki, öğrenci affı başvuruları ne zaman, nereden ve nasıl yapılacak? İşte 2026 üniversite affında başvuru tarihleri ve şartları…
30 Temmuz'da TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve yükseköğretime ilişkin düzenlemeler ile öğrenci affını içeren 7592 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle hazırlık, intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim kademelerinde çeşitli nedenlerle öğrencilik hakkını kaybedenlere yeniden öğrenim imkanı tanındı. Üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptırmayan adaylar da kanunda belirtilen şartlar dahilinde düzenlemeden yararlanabilecek. Öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvuru yapması gerekiyor. Peki, Öğrenci affından kimler yararlanabilecek? İşte, 2026 öğrenci affı başvuru tarihleri ve şartları hakkında merak edilenler…
2026 ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?
Düzenleme; hazırlık, intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü öğrenim kademelerini kapsıyor. Kanunda belirtilen istisnalar dışında, çeşitli nedenlerle yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen öğrenciler yeniden öğrenim hakkından yararlanabilecek. Kendi isteğiyle üniversiteden ayrılan öğrenciler de kapsamda bulunuyor. Ayrıca bir yükseköğretim programını kazandığı halde kayıt yaptırmayan adaylara da yeniden öğrenim hakkı tanınıyor.
ASKERDE OLANLAR ÖĞRENCİ AFFINDAN YARARLANABİLECEK Mİ?
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapan öğrencilerin de hakkı korundu. Bu öğrencilerin, terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları gerekiyor. Yeniden öğrenime başlayan öğrencilerin askerlik erteleme işlemleri ise 7179 sayılı Kanun'un 20'nci maddesinde yer alan esaslara göre yürütülecek.
ÖĞRENCİ AFFINDA YATAY GEÇİŞ HAKKI VAR MI?
Düzenlemeyle yeniden öğrenci statüsü kazananlara belirli şartlar altında yatay geçiş imkanı da tanındı. Öğrenciler, ÖSYS veya YKS puanlarının giriş yılı itibarıyla aynı ya da farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olması halinde bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecek. Farklı bir diploma programına yatay geçişte kabul edilecek öğrenci sayısı, ilgili programa kayıtlı öğrenci sayısı ve üniversitenin fiziki koşulları dikkate alınarak belirlenecek.
ÖĞRENCİ AFFIYLA AÇIKÖĞRETİME GEÇİŞ YAPILABİLECEK Mİ?
Öğrenci affından yararlanarak yeniden öğrenci statüsü kazananlar, başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açıköğretim ön lisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilecek. Bu geçişe ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Yükseköğretim Kurulunda olacak.
ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANAMAYACAK?
Bazı suçlardan mahkum olanlar öğrenci affı kapsamı dışında tutuldu. Terör suçu, kasten öldürme, işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı ile uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahkum olanlar düzenlemeden yararlanamayacak.
Sahte belge nedeniyle kaydı iptal edilenler, kayıt sırasında sahte belge verenler ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71'inci maddesinde belirtilen suçlardan ilişiği kesilenler de kapsam dışında bulunuyor. Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler de öğrenci affından yararlanamayacak.
POLİS, JANDARMA VE MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KAPSAM DIŞINDA
Özel kanun hükümlerine tabi olan Polis Akademisi ve buna bağlı eğitim öğretim kurumları, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile buna bağlı eğitim öğretim kurumları düzenleme kapsamı dışında tutuldu. Aynı şekilde Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları, Astsubay Meslek Yüksekokulları ve enstitüler de öğrenci affından yararlanamayacak.
Milli Savunma Bakanlığı, Polis Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı nam ve hesabına başka yükseköğretim kurumlarında öğrenim görürken ilişiği kesilen öğrenciler de düzenleme kapsamı dışında bulunuyor.
SON SINIF ÖĞRENCİLERİNE İKİ EK SINAV HAKKI
Öğrenci affından bağımsız olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 44'üncü maddesinde de değişiklik yapıldı. Azami öğrenim süresini dolduran ve kayıtlı olduğu programdan mezun olmak için intörn eğitimi dönemi hariç son sınıfta bulunan öğrencilere, başarısız oldukları veya alamadıkları teorik ve uygulamalı dersler için iki ek sınav/tekrar hakkı verildi.
Teorik ve uygulamalı dersleri başarıyla tamamladığı halde uygulamalı eğitime veya intörn eğitimine başlamayan, eğitimini tamamlamayan ya da bu eğitimlerde başarısız olan öğrencilere de söz konusu eğitimleri tamamlama imkanı tanındı. Azami öğrenim süresini dolduran ara sınıf öğrencileri ise bu ek sınav hakkından yararlanamayacak.
ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI İÇİN 4 AYLIK SÜRE
YÖK Başkanı Erol Özvar, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından yaptığı açıklamada, yükseköğretimle bağı çeşitli nedenlerle kopan öğrencilerin yeniden üniversiteye dönmesine imkan sağlandığını belirtti.
Özvar, kapsam dahilindeki öğrencilerin 4 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurarak 2026-2027 akademik yılında öğrenimlerine yeniden başlayabileceğini açıkladı.