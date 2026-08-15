2026-2027 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR?

2026-2027 akademik yılında uygulanacak tutarlar fakülte ve programlara göre değişiyor. Kararda öğrenciler için belirlenen katkı paylarının yanı sıra yükseköğretim kurumlarında öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri ve devlet katkıları da yer alıyor.

Buna göre tıp fakültelerinde öğrenci başına cari hizmet maliyeti 115 bin 435 TL olarak belirlendi. Bu tutarın 4 bin 386 TL'si öğrenci katkı payı, 111 bin 48 TL'si ise devlet katkısı olarak hesaplandı.

Diş hekimliği fakültelerinde cari hizmet maliyeti 41 bin 641 TL olurken öğrenci katkı payı 3 bin 669 TL, devlet katkısı 37 bin 973 TL olarak belirlendi.

Veteriner fakültelerinde ise cari hizmet maliyeti 31 bin 687 TL, öğrenci katkı payı 2 bin 869 TL, devlet katkısı 28 bin 818 TL oldu.