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        Haberler Bilgi Öğrenim katkı payları ve öğrenim ücretleri belli oldu! Fakülte fakülte bu yıl üniversite harçları ne kadar?

        Öğrenim katkı payları ve öğrenim ücretleri belli oldu! Fakülte fakülte bu yıl üniversite harçları ne kadar?

        2026-2027 eğitim-öğretim yılında devlet üniversitelerinde uygulanacak öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri belli oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile fakülte ve programlara göre öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri, öğrenci katkı payları ve devlet tarafından karşılanacak tutarlar açıklandı. Peki 2026-2027 üniversite harç ücretleri ne kadar, hangi fakülte kaç TL ödeyecek? İşte, güncel üniversite harç ücretleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ağustos 2026 - 20:37 Güncelleme:
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        1

        2026-2027 eğitim-öğretim yılında devlet üniversitelerinde geçerli olacak öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Birinci öğretim ve açık öğretimde normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam eden öğrenciler için katkı paylarının belirlenen şartlar kapsamında devlet tarafından karşılanması öngörülürken, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde öğrenim ücretleri uygulanıyor. Yükseköğretim Kanunu'nda da birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınacağı belirtiliyor. İşte, 2026-2027 üniversite harç ücretleri…

        2

        2026-2027 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ BELLİ OLDU

        Yeni eğitim-öğretim döneminde üniversite harçları fakülte ve programlara göre farklılık gösteriyor. Özellikle tıp, diş hekimliği, veterinerlik, mühendislik, mimarlık, hukuk, eğitim ve iktisat gibi alanlarda uygulanacak öğrenci katkı payları 2026-2027 yılı için netleşti. Öğrencilerin ödeyeceği tutarın yanı sıra her program için devlet tarafından karşılanacak miktar da kararda yer aldı.

        3

        2026-2027 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR?

        2026-2027 akademik yılında uygulanacak tutarlar fakülte ve programlara göre değişiyor. Kararda öğrenciler için belirlenen katkı paylarının yanı sıra yükseköğretim kurumlarında öğrenci başına düşen cari hizmet maliyetleri ve devlet katkıları da yer alıyor.

        Buna göre tıp fakültelerinde öğrenci başına cari hizmet maliyeti 115 bin 435 TL olarak belirlendi. Bu tutarın 4 bin 386 TL'si öğrenci katkı payı, 111 bin 48 TL'si ise devlet katkısı olarak hesaplandı.

        Diş hekimliği fakültelerinde cari hizmet maliyeti 41 bin 641 TL olurken öğrenci katkı payı 3 bin 669 TL, devlet katkısı 37 bin 973 TL olarak belirlendi.

        Veteriner fakültelerinde ise cari hizmet maliyeti 31 bin 687 TL, öğrenci katkı payı 2 bin 869 TL, devlet katkısı 28 bin 818 TL oldu.

        4

        MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTELERİ HARÇ ÜCRETİ KAÇ TL OLDU?

        Mühendislik, mimarlık ve benzer fakültelerin yer aldığı grupta öğrenci başına cari hizmet maliyeti 22 bin 703 TL olarak belirlendi.

        Bu grupta öğrenci katkı payı 2 bin 876 TL olurken devlet tarafından karşılanacak tutar 19 bin 827 TL olarak açıklandı.

        5

        İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTESİ HARÇ ÜCRETİ

        İktisat, işletme, siyasal bilgiler ve benzer fakültelerde 2026-2027 eğitim-öğretim yılı için cari hizmet maliyeti 17 bin 155 TL olarak belirlendi.

        Bu gruptaki öğrenci katkı payı 2 bin 323 TL, devlet katkısı ise 14 bin 832 TL oldu.

        6

        HUKUK, EĞİTİM VE İLETİŞİM FAKÜLTESİ HARÇ ÜCRETİ

        Hukuk, eğitim, iletişim, edebiyat ve benzer fakültelerin yer aldığı grupta öğrenci başına cari hizmet maliyeti 15 bin 249 TL olarak açıklandı.

        Bu fakülte ve programlarda öğrenci katkı payı 2 bin 111 TL, devlet katkısı ise 13 bin 138 TL olarak belirlendi.

        7

        TIP, DİŞ HEKİMLİĞİ VE VETERİNERLİK HARÇLARI NE KADAR?

        2026-2027 döneminde belirlenen öğrenci katkı payları şöyle:

        * Tıp fakültesi: 4.386 TL

        * Diş hekimliği fakültesi: 3.669 TL

        * Veteriner fakültesi: 2.869 TL

        * Mühendislik ve mimarlık grubu: 2.876 TL

        * İktisat, işletme ve siyasal bilgiler grubu: 2.323 TL

        * Hukuk, eğitim, iletişim ve edebiyat grubu: 2.111 TL

        Bu tutarlar öğrenci katkı paylarını gösteriyor. Cari hizmet maliyetinin öğrenciler tarafından karşılanmayan bölümü devlet tarafından karşılanıyor.

        8

        İKİNCİ ÖĞRETİM VE UZAKTAN EĞİTİM ÜCRETLERİ NE KADAR?

        2026-2027 eğitim-öğretim yılında ikinci öğretim ve uzaktan öğretim programları için öğrenim ücretleri de belirlendi.

        Veteriner fakültelerinde cari hizmet maliyeti 31 bin 687 TL olurken ikinci öğretim ve uzaktan öğretim için uygulanacak öğrenim ücreti 15 bin 844 TL olarak açıklandı.

        Üniversitelerde birinci öğretim öğrencilerinden öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencilerinden ise öğrenim ücreti alınması 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili hükümlerinde düzenleniyor.

        9

        2026-2027 ÜNİVERSİTE HARÇLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

        Yıllık eğitim veren programlarda belirlenen yıllık katkı payı ve öğrenim ücretleri esas alınırken iki dönem üzerinden eğitim veren yükseköğretim kurumlarında yıllık tutarlar iki eşit parçaya bölünerek dönemler halinde uygulanıyor.

        Birinci öğretim ve açık öğretimde normal öğrenim süresi içinde bulunan öğrencilerin katkı paylarının devlet tarafından karşılanmasına ilişkin uygulama da ilgili düzenlemeler çerçevesinde yürütülüyor. Önceki uygulamalarda normal süresinde öğrenimine devam eden ve yeni kayıt yaptıran birinci öğretim ile açık öğretim öğrencilerinin katkı paylarının devletçe karşılanması esas alınmıştı.

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