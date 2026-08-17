Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2026-2027: Özel/Devlet üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt için gerekli belgeler neler?

        ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2026-2027: Özel/Devlet üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt için gerekli belgeler neler?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçları için geri sayım sürüyor. Tercih listelerini hazırlayıp ÖSYM'ye gönderen binlerce aday, sonuçların erişime açılmasının ardından yerleştikleri üniversiteleri öğrenecek. Ardından üniversite kayıtları başlayacak. e-Kayıt ve yüz yüze kayıt işlemlerinin ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki Özel-Devlet üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt için gerekli belgeler nelerdir? İşte Üniversite kayıt tarihleri 2026-2027 takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 11:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt süreci başlayacak. Üniversite kayıt tarihleri 2026-2027 eğitim öğretim yılı için belli oldu. Böylece ‘’2026 Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor?’’ sorusu yanıt buldu. Öğrenciler, kayıtlarını gerekli belgeler ile birlikte yüz yüze ve elektronik olarak yapabilecek. İşte, 2026 Özel-Devlet üniversite kayıt ve elektronik kayıt tarihleri…

        2

        2026 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        2026 YKS sonuçlarına göre göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapacak.

        Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

        3

        ÜNİVERSİTE E-KAYIT NE ZAMAN YAPILACAK?

        Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        Kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlayan öğrencilerin üniversite kampüslerine giderek fiziksel kayıt yaptırmasına gerek kalmayacak.

        4

        KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

        a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

        b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

        c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

        ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

        d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

        e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

        5

        Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

        Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

        6

        2026-2027 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

        Üniversitelerin açılış tarihleri, akademik takvimlerine göre değişiklik gösteriyor. Üniversiteler fakülte bazlı ders başlangıç tarihlerini kendi resmi web siteleri veya sosyal medya hesapları üzerinden duyuruyor.

        Genel tabloya bakıldığında 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi derslerinin Eylül ayının son haftası ile Ekim ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        "Milletimizin kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye'nin yanında"
        "Milletimizin kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye'nin yanında"
        Kan donduran saldırıda yeni ayrıntılar! Yanlış kişi öldürüldü!
        Kan donduran saldırıda yeni ayrıntılar! Yanlış kişi öldürüldü!
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Otoyoldaki kazada 3 kardeş öldü!
        Otoyoldaki kazada 3 kardeş öldü!
        Korkunç iddia! Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Korkunç iddia! Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        36 yaşında hayatını kaybetti
        36 yaşında hayatını kaybetti
        "İlk haftanın en avantajlı takımı"
        "İlk haftanın en avantajlı takımı"
        Oturma odasında nikah
        Oturma odasında nikah
        Tesla ilanı galeriye pahalıya patladı
        Tesla ilanı galeriye pahalıya patladı
        İstanbul Havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı
        İstanbul Havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı
        Türkiye'nin DASK haritası ortaya çıktı
        Türkiye'nin DASK haritası ortaya çıktı
        Türkiye’nin afet yönetiminde 17 Ağustos miladı
        Türkiye’nin afet yönetiminde 17 Ağustos miladı
        Güneş Tutulması gölgesinde haftalık burç yorumları
        Güneş Tutulması gölgesinde haftalık burç yorumları
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Ege'de serinledi
        Ege'de serinledi
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        "Türkiye 'Made in EU' içinde kalmalı"
        "Türkiye 'Made in EU' içinde kalmalı"