ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ 2026 | Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, e-Kayıt nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıtları için geri sayıma geçildi. Yerleştikleri programa kayıt yaptıracak öğrenciler, kayıtların ne zaman başlayacağını ve gerekli belgelerin neler olduğunu araştırmaya başladı. Yüz yüze ve e-Kayıt tarihleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, e-Kayıt nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir? İşte 2026 Üniversite kayıt tarihleri ve sürece dair detaylı bilgiler...
YKS tercih sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için kayıt dönemi yaklaşıyor. Kayıt işlemlerini yüz yüze gerçekleştirmek veya elektronik ortamda tamamlamak isteyenler 2026 2026 üniversite kayıt tarihleri araştırması yapıyor. Yüz yüze ve e-Kayıt tarihlerinin yanı sıra işlemlerin nasıl yapılacağı ve kayıt sırasında gerekli belgeler de merak ediliyor. Elektronik kayıt imkanından yararlanacak öğrenciler, işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, 2026 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak, e-Kayıt nasıl yapılır, gerekli belgeler neler?
2026 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026 YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri, 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak. Yüz yüze yapılacak kayıtlar 28 Ağustos 2026 Cuma günü sona erecek.
Belirtilen süre içerisinde işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt hakkını kaybedecek.
ÜNİVERSİTE E-KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Üniversiteye elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. e-Kayıt işlemini başarıyla tamamlayan adayların, kayıt için üniversiteye gitmesine gerek kalmayacak.
Ancak bazı programlar veya özel koşullar nedeniyle adaylardan yüz yüze kayıt ya da ek belge istenebilecek.
2026-2027 ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ TAKVİMİ
Üniversite e-Kayıt Tarihleri: 24 - 26 Ağustos 2026
Yüz Yüze Kayıt Tarihleri: 24 - 28 Ağustos 2026
ÜNİVERSİTE E-KAYIT NASIL YAPILIR?
Adaylar, e-Devlet üzerinden elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşte adım adım yapılması gerekenler;
turkiye.gov.tr adresinden e-Devlet sistemine giriş yapın.
Arama bölümüne “Üniversite e-Kayıt” yazarak YÖK’ün ilgili hizmetini açın.
Yerleştiğiniz üniversite ve program bilgilerini kontrol edin.
Ekrandaki kayıt açıklamalarını ve varsa özel koşulları inceleyin.
Gerekli onayları vererek e-kayıt işlemini tamamlayın.
İşlem sonunda oluşturulan elektronik kayıt belgesini görüntüleyin ve saklayın.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.
c) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
ç) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK), ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
2026-2027 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin açılış tarihleri, akademik takvimlerine göre değişiklik gösteriyor. Üniversiteler fakülte bazlı ders başlangıç tarihlerini kendi resmi web siteleri veya sosyal medya hesapları üzerinden duyuruyor.
Genel tabloya bakıldığında 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi derslerinin Eylül ayının son haftası ile Ekim ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.