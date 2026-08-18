ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ | 2026 Üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?

ÜNİVERSİTE KESİN KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?

Elektronik kayıt yapmayan veya yerleştiği programın özel koşulları nedeniyle doğrudan üniversiteye başvurması gereken adaylardan çeşitli belgeler istenebiliyor.

Üniversitelerin kayıt sırasında talep edebileceği belgeler arasında lise diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesi, kimlik belgesi ve üniversitenin talep etmesi halinde fotoğraf bulunuyor.

Öğrenim ücreti veya katkı payı ödemesi gereken adaylardan ödeme belgesi de istenebiliyor. Kayıt için gerekli belgeler üniversite ve programa göre değişebileceğinden adayların kazandıkları üniversitenin resmi kayıt duyurusunu kontrol etmesi gerekiyor.