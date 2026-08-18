ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ | 2026 Üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak?
2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt tarihleri belli oldu. Üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. e-Kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos'ta e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek. İşte, 2026 üniversite kayıt tarihleri ve e-Kayıt ekranı...
2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite kayıt tarihleri de adayların gündemine geldi. ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, kayıt işlemlerini belirlenen tarihler arasında tamamlayacak. Peki, 2026 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak, e-Kayıt nasıl yapılır ve kesin kayıt için hangi belgeler gerekiyor? İşte üniversite kayıt tarihlerine ilişkin merak edilenler...
2026 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
2026 YKS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Adayların, yerleştirildikleri üniversitenin belirlediği kayıt işlemlerini bu tarihler içerisinde tamamlaması gerekiyor. Üniversiteler, kayıt sırasında istenecek belgeler ve uygulanacak ek işlemlere ilişkin ayrıntıları kendi resmi internet sitelerinden duyurabilecek.
ÜNİVERSİTE E-KAYIT NE ZAMAN YAPILACAK?
Üniversite e-Kayıt işlemleri 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Elektronik kayıt hakkı bulunan adaylar, işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlayabilecek. e-Kayıt işlemini başarıyla gerçekleştiren adayların, ayrıca üniversiteye giderek yüz yüze kayıt yaptırmasına gerek bulunmuyor.
Ancak üniversitelerin özel koşullarına göre ayrıca belge veya başvuru talep edebileceği durumlarda adayların ilgili üniversitenin duyurularını takip etmesi önem taşıyor.
ÜNİVERSİTE KESİN KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKİYOR?
Elektronik kayıt yapmayan veya yerleştiği programın özel koşulları nedeniyle doğrudan üniversiteye başvurması gereken adaylardan çeşitli belgeler istenebiliyor.
Üniversitelerin kayıt sırasında talep edebileceği belgeler arasında lise diploması veya yeni tarihli mezuniyet belgesi, kimlik belgesi ve üniversitenin talep etmesi halinde fotoğraf bulunuyor.
Öğrenim ücreti veya katkı payı ödemesi gereken adaylardan ödeme belgesi de istenebiliyor. Kayıt için gerekli belgeler üniversite ve programa göre değişebileceğinden adayların kazandıkları üniversitenin resmi kayıt duyurusunu kontrol etmesi gerekiyor.
2026-2027 ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin ders başlangıç tarihleri, her üniversitenin kendi akademik takvimine göre belirlenecek.
Bu nedenle üniversitelerin açılış ve ders başlangıç tarihleri aynı olmayabilir. Adayların kayıt işlemlerinin ardından öğrenim görecekleri üniversitenin resmi internet sitesinden 2026-2027 akademik takvimini takip etmesi gerekiyor.
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
2026-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme sonuçları 18 Ağustos 2026 saat 05.45'ten itibaren ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden erişime açıldı.
Adaylar yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabiliyor. Yerleştiği üniversite ve bölümü öğrenen adayların, kayıt tarihlerini kaçırmamak için üniversiteler tarafından yapılacak duyuruları da takip etmesi gerekiyor.