ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞ TARİHİ 2026-2027: Üniversiteler ne zaman başlıyor, üniversitelerin ilk günü ne zaman?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için geri sayım sürerken üniversitelerde derslerin başlayacağı tarihler öğrencilerin gündeminde yer alıyor. YKS ve DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar ilk kez kampüse gidecekleri günü merak ederken, mevcut öğrenciler de yeni dönemin başlangıcını öğrenmek için üniversitelerin akademik takvimlerini araştırıyor. Ders başlangıçları, kayıt ve oryantasyon tarihleri üniversitelere göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, 2026-2027 döneminde üniversiteler hangi tarihte açılacak, güz dönemi dersleri ne zaman başlayacak? İşte üniversitelerin akademik takvimlerine ilişkin ayrıntılar...