ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞ TARİHİ 2026-2027: Üniversiteler ne zaman başlıyor, üniversitelerin ilk günü ne zaman?
Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde üniversite öğrencilerinin gündeminde derslerin başlayacağı tarih bulunuyor. YKS ve DGS ile bu yıl ilk kez üniversiteye adım atacak adayların yanı sıra öğrenimine devam eden ara sınıf öğrencileri de 2026-2027 akademik takvimini yakından takip ediyor. Üniversitelerin kayıt ve ders başlangıç tarihleri kurumlara göre farklılık gösterebilirken, öğrenciler "Üniversiteler ne zaman açılacak, 2026-2027 eğitim yılında ilk ders hangi gün yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte üniversitelerin açılış tarihleri ve akademik takvime ilişkin merak edilenler...
2026-2027 eğitim öğretim yılı için geri sayım sürerken üniversitelerde derslerin başlayacağı tarihler öğrencilerin gündeminde yer alıyor. YKS ve DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar ilk kez kampüse gidecekleri günü merak ederken, mevcut öğrenciler de yeni dönemin başlangıcını öğrenmek için üniversitelerin akademik takvimlerini araştırıyor. Ders başlangıçları, kayıt ve oryantasyon tarihleri üniversitelere göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, 2026-2027 döneminde üniversiteler hangi tarihte açılacak, güz dönemi dersleri ne zaman başlayacak? İşte üniversitelerin akademik takvimlerine ilişkin ayrıntılar...
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILIYOR 2026-2027?
Türkiye’de üniversitelerin eğitim başlangıç tarihleri, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) belirlediği esaslar çerçevesinde her kurumun kendi akademik takvimine göre şekilleniyor.
2026-2027 eğitim dönemi için birçok üniversitenin derslere Eylül ayının son günleri ile Ekim ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor. Kesin tarihler ise üniversitelerin yönetim kararlarıyla açıklanacak ve öğrenciler kayıt süreciyle birlikte kendi okullarının akademik takvimlerini takip edebilecek.
ÜNİVERSİTE KAYITLARINDA SON GÜN NE ZAMAN?
Üniversite kayıt işlemlerinin 28 Ağustos’ta sona ermesinin ardından yükseköğretim kurumları yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin akademik takvimlerini uygulamaya alıyor. Öğrenciler, ders başlangıç tarihleri, ders kayıt süreçleri, sınav dönemleri ve diğer akademik işlemlere yönelik detaylara bağlı oldukları üniversitelerin resmi duyuruları üzerinden ulaşabilecek.
2026-2027 eğitim döneminde üniversitelerde derslerin genel olarak Eylül sonu ile Ekim ayının ilk haftaları arasında başlaması bekleniyor.