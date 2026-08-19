UYUM HAFTASI TARİHLERİ 2026-2027: 1. sınıf uyum eğitimi haftası ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Okulların açılmasına sayılı günler kala, eğitim hayatına ilk kez başlayacak 1. sınıf öğrencileri için uygulanacak uyum programının tarihi gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde, öğrencilerin okul ortamına daha kolay adapte olmasını amaçlayan uyum eğitimlerine ilişkin takvim de açıklandı. Veliler, çocuklarının okula hangi gün başlayacağını ve uyum sürecinin ne kadar devam edeceğini araştırıyor. Peki, 1. sınıflarda uyum haftası hangi tarihte başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte MEB'in açıkladığı takvime ilişkin detaylar...