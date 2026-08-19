UYUM HAFTASI TARİHLERİ 2026-2027: 1. sınıf uyum eğitimi haftası ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?
Yeni eğitim öğretim yılına kısa süre kala, ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için uygulanacak uyum eğitiminin tarihleri merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 çalışma takviminde, okula ilk kez başlayacak öğrencilerin eğitim ortamına alışmasını amaçlayan uyum haftasına ilişkin takvim de yer aldı. Veliler ise programın hangi tarihte başlayacağını ve kaç gün devam edeceğini araştırıyor. Peki, 1. sınıflar için uyum haftası ne zaman yapılacak? İşte MEB takvimine göre ayrıntılar...
Okulların açılmasına sayılı günler kala, eğitim hayatına ilk kez başlayacak 1. sınıf öğrencileri için uygulanacak uyum programının tarihi gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde, öğrencilerin okul ortamına daha kolay adapte olmasını amaçlayan uyum eğitimlerine ilişkin takvim de açıklandı. Veliler, çocuklarının okula hangi gün başlayacağını ve uyum sürecinin ne kadar devam edeceğini araştırıyor. Peki, 1. sınıflarda uyum haftası hangi tarihte başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte MEB'in açıkladığı takvime ilişkin detaylar...
UYUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
MEB’in 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre, ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik uyum programı 7 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.
UYUM HAFTASI KAÇ GÜN SÜRÜYOR?
Uyum eğitimleri 7-11 Eylül tarihleri arasında beş gün boyunca uygulanacak. Bu süreçte gerçekleştirilecek etkinliklerle öğrencilerin okul ortamını tanıması ve yeni düzene daha rahat alışması hedefleniyor.
Uyum haftasının tamamlanmasının ardından 1. sınıf öğrencileri, takip eden hafta itibarıyla normal ders programına geçecek.
1. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İlkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler, uyum programı kapsamında 7 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak. Beş gün sürecek hazırlık dönemi 11 Eylül Cuma günü tamamlanacak.
Uyum haftasının sona ermesinin ardından öğrenciler normal ders programına geçecek. Bu takvimle birlikte 1. sınıfların okul süreci, diğer sınıflara göre bir hafta daha erken başlayacak.