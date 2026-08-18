VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü 2026 -2027 VGM burs ödemesi ne kadar ve başvuru şartları neler?
2026-2027 eğitim öğretim dönemi öncesinde öğrencilerin gözü Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru tarihleri takvimine çevrildi. Geçtiğimiz yıl ortaöğretim başvuruları 1-15 Ekim, yükseköğretim başvuruları ise 21-31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. 2026 -2027 VGM burs başvuru ekranı, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak son dakika açıklamasının ardından adayların erişimine açılacak. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak ve başvuru şartları neler? İşte, 2026 -2027 VGM burs ödeme tutarı ve başvuru tarihlerine ilişkin merak edilenler...
VGM burs başvuru tarihleri, yeni eğitim öğretim yılının yaklaşmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl açıklanan tarihlerde alınan burs başvurularının bu yıl hangi tarihte alınacağı merak konusu oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ödenen ortaöğrenim eğitim yardımı ile ön lisans ve lisans öğrencilerine yapılan yükseköğrenim burs ödemesinden yararlanmak isteyen adaylar "2026-2027 VGM burs başvuruları ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, VGM burs başvuru tarihlerine ilişkin detaylar...
KİMLER YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs için bazı şartlar bulunuyor. VGM Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği kapsamında belirlenen kriterlere uymayan öğrenciler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında yükseköğrenim bursundan yararlanamayacak.
Buna göre sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde geliri bulunan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrenciler VGM yükseköğrenim bursu alamıyor. Polis Akademisi ve askeri okul öğrencileri de burs kapsamı dışında tutuluyor.
VGM BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?
Yönetmeliğe göre ek süre öğrenim gören, yüksek lisans veya doktora yapan öğrenciler de VGM yükseköğrenim bursundan yararlanamıyor. Ayrıca kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı veya burs alan öğrenciler ile VGM'den muhtaç aylığı alan öğrencilere de burs verilmiyor.
Bir önceki eğitim yılında VGM bursundan yararlanırken başarısızlık nedeniyle bursu kesilen öğrenciler de yeniden yükseköğrenim bursu alamıyor.
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER VGM BURSU ALABİLİR Mİ?
Yönetmelikte yabancı uyruklu öğrenciler genel olarak burs verilmeyecek öğrenciler arasında yer alıyor. Ancak Türkiye'ye eğitim amacıyla Bakan onayıyla gelen yabancı uyruklu öğrenciler için istisna bulunuyor. Bu kapsamda, VGM tarafından belirlenecek burs kontenjanının yüzde 10'una kadar burs kontenjanı ayrılabiliyor.
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim-öğretim yılı VGM yükseköğrenim burs başvuru tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl yükseköğrenim bursu başvuruları 21-31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı. 2026-2027 VGM burs başvuru takviminin kurum tarafından yapılacak açıklamayla netleşmesi bekleniyor.