VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü 2026 -2027 VGM burs ödemesi ne kadar ve başvuru şartları neler?

KİMLER YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yükseköğrenim öğrencilerine verilen burs için bazı şartlar bulunuyor. VGM Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği kapsamında belirlenen kriterlere uymayan öğrenciler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında yükseköğrenim bursundan yararlanamayacak.

Buna göre sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde geliri bulunan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrenciler VGM yükseköğrenim bursu alamıyor. Polis Akademisi ve askeri okul öğrencileri de burs kapsamı dışında tutuluyor.