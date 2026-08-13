YENİ DİZİ TUZLU KAHVE OYUNCU KADROSU: Tuzlu Kahve dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor?
Star TV'nin yeni sezon projeleri arasında yer alan Tuzlu Kahve, ilk tanıtımının yayınlanmasıyla birlikte izleyicilerin dikkatini çekti. Eda Ece ile Buğra Gülsoy'u aynı projede buluşturan romantik aile komedisi, sıcak ve eğlenceli hikâyesiyle ekrana gelmeye hazırlanıyor. Fragmanın ardından dizinin yayın tarihi, hikâyesi ve oyuncu kadrosuna ilişkin ayrıntılar da araştırılmaya başlandı. Peki, Tuzlu Kahve dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne olacak ve oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte yeni diziye ilişkin merak edilen detaylar…
Yeni yayın döneminde Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak Tuzlu Kahve, yayımlanan ilk tanıtımıyla gündeme geldi. Başrollerinde Eda Ece ve Buğra Gülsoy’un yer aldığı yapım, romantik komedi ile aile hikayesini bir araya getiren senaryosuyla dikkat çekiyor. Diziden gelen ilk görüntülerin ardından oyuncu kadrosu, konusu ve ekranlara geleceği tarih merak edilmeye başlandı. Peki, Tuzlu Kahve dizisi hangi tarihte başlayacak, hikâyesi ne anlatıyor ve kadrosunda hangi isimler bulunuyor? İşte yapımla ilgili öne çıkan ayrıntılar…
TUZLU KAHVE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Tuzlu Kahve, İstanbul’un en köklü ve saygın ailelerinden birinin kızı olan Gözde ile eğitimini Amerika’da tamamlayıp yurda dönen holding veliahdı Mehmet’in sürprizlerle dolu hikayesini ekrana taşıyor. Hayatlarını birleştirme kararı alan genç çiftin bu adımı, sosyal çevreleri ve yaşam tarzları bambaşka olan, aynı masada oturması dahi imkânsız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor.
Sadece iki gencin değil; ailelerin, geleneklerin ve farklı kuşakların çatışmasını odağına alan dizi, izleyiciye romantik komedi ile aile dramasının harmanlandığı sıcacık bir atmosfer vaat ediyor. Hem kahkaha attıracak hem de duygusal anlar yaşatacak olan Tuzlu Kahve, hayatın beklenmedik sürprizleriyle ekran başındakilerin içini ısıtmaya hazırlanıyor.
TUZLU KAHVE DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Sarp Apak, Ceren Moray, Enis Arıkan, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, Nazlı Senem Ünal, Nazlı Tosunoğlu, İrem Kahyaoğlu, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen'i bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden değerli isimlerini bir araya getiriyor.