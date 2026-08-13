YENİ DİZİ TUZLU KAHVE OYUNCU KADROSU: Tuzlu Kahve dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman başlıyor?

TUZLU KAHVE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Tuzlu Kahve, İstanbul’un en köklü ve saygın ailelerinden birinin kızı olan Gözde ile eğitimini Amerika’da tamamlayıp yurda dönen holding veliahdı Mehmet’in sürprizlerle dolu hikayesini ekrana taşıyor. Hayatlarını birleştirme kararı alan genç çiftin bu adımı, sosyal çevreleri ve yaşam tarzları bambaşka olan, aynı masada oturması dahi imkânsız görünen iki aileyi karşı karşıya getiriyor.

Sadece iki gencin değil; ailelerin, geleneklerin ve farklı kuşakların çatışmasını odağına alan dizi, izleyiciye romantik komedi ile aile dramasının harmanlandığı sıcacık bir atmosfer vaat ediyor. Hem kahkaha attıracak hem de duygusal anlar yaşatacak olan Tuzlu Kahve, hayatın beklenmedik sürprizleriyle ekran başındakilerin içini ısıtmaya hazırlanıyor.