YKS 2026 EK TERCİH TARİHLERİ: YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? 2026 YKS ek tercih kılavuzu sorgulama...

YKS 2026 EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-YKS’de üniversite tercihleri 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında ÖSYM’nin sistemi üzerinden alındı. Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte ilk tercihlerde istediği bölüme yerleşemeyen adayların gündemine bu kez ek tercih süreci girdi.

18 Ağustos 2026 itibarıyla ÖSYM’den ek yerleştirme takvimine ilişkin resmi bir duyuru gelmedi. Bu nedenle ek tercih ekranının hangi gün açılacağı ve başvuruların ne kadar süreceği henüz netlik kazanmış değil.

Sürecin, üniversitelerde kayıt döneminin sona ermesi ve boş kalan kontenjanların belirlenmesinin ardından başlaması bekleniyor. ÖSYM’nin ek yerleştirmeye ilişkin tarihleri ve tercih kılavuzunu bu aşamadan sonra adaylarla paylaşması öngörülüyor.

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