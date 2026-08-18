YKS 2026 EK TERCİH TARİHLERİ: YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM YKS ek tercih tarihleri açıklandı mı? 2026 YKS ek tercih kılavuzu sorgulama...
YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler bu kez ek yerleştirme takvimine çevrildi. İlk tercih döneminde herhangi bir üniversite programına yerleşemeyen adaylar, boş kontenjanlar üzerinden yeniden tercih yapabilmek için ÖSYM'den gelecek duyuruları bekliyor. Üniversitelerin doluluk oranları, ek yerleştirmeye açılacak bölümler ve oluşan taban puanlar da adayların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Peki, 2026 YKS ek tercihler ne zaman, hangi tarihte başlayacak, ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte ÖSYM 2026 YKS ek yerleştirme dönemine dair son gelişmeler ve merak edilen detaylar...
Üniversite kayıt sürecinde ilk yerleştirme aşamasının tamamlanmasının ardından, herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ikinci fırsat niteliğindeki ek tercih dönemi merakla bekleniyor. Adaylar bir yandan üniversitelerde boş kalan kontenjanları ve bölümlerin güncel başarı sıralamalarını incelerken, diğer yandan ÖSYM’nin ek yerleştirme takvimine ilişkin yapacağı açıklamaları takip ediyor. Özellikle ek tercih ekranının ne zaman açılacağı ve kimlerin bu süreçten yararlanabileceği araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, 2026 YKS ek tercih dönemi ne zaman başlayacak ve ÖSYM resmi takvimi duyurdu mu? İşte ek yerleştirme sürecine ilişkin öne çıkan bilgiler...
YKS 2026 EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-YKS’de üniversite tercihleri 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında ÖSYM’nin sistemi üzerinden alındı. Yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte ilk tercihlerde istediği bölüme yerleşemeyen adayların gündemine bu kez ek tercih süreci girdi.
18 Ağustos 2026 itibarıyla ÖSYM’den ek yerleştirme takvimine ilişkin resmi bir duyuru gelmedi. Bu nedenle ek tercih ekranının hangi gün açılacağı ve başvuruların ne kadar süreceği henüz netlik kazanmış değil.
Sürecin, üniversitelerde kayıt döneminin sona ermesi ve boş kalan kontenjanların belirlenmesinin ardından başlaması bekleniyor. ÖSYM’nin ek yerleştirmeye ilişkin tarihleri ve tercih kılavuzunu bu aşamadan sonra adaylarla paylaşması öngörülüyor.
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 itibarıyla 2026-YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kurumun güncel YKS sayfasında ek yerleştirmeye ilişkin 2026 yılına ait kılavuz veya tercih takvimi bulunmuyor.
Ek tercih sürecinin başlayabilmesi için üniversitelerdeki kayıt işlemlerinin tamamlanması ve boş kalan kontenjanların belirlenmesi gerekiyor. Bu aşamanın ardından ÖSYM’nin 2026-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzunu yayımlayarak boş kontenjanları, taban puanları, tercih koşullarını ve başvuru tarihlerini adaylarla paylaşması bekleniyor.
YKS EK TERCİHLER NASIL, NEREDEN YAPILACAK?
2026-YKS ek yerleştirme tercihleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzunda yer alan kontenjanlar ve kurallar doğrultusunda yapılacak.
Adaylar, ek tercih süreci başladığında tercih işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek. Ek yerleştirmede hangi üniversite ve bölümlerde boş kontenjan kaldığı da ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzla netleşecek.
YKS EK TERCİH TARİHLERİ NASIL SORGULANIR?
2026 YKS ek tercih tarihleri ve ek yerleştirme kılavuzu, ÖSYM tarafından duyurulduğunda osym.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Adayların resmi açıklamaları takip etmesi önem taşıyor.
18 Ağustos 2026 itibarıyla YKS ek tercih tarihleri henüz belli değil. ÖSYM'nin resmi takviminde ek yerleştirme için kesin bir tarih yer almıyor. Tarih ve boş kontenjanlar açıklandığında adaylar ek tercih işlemlerini ÖSYM'nin belirleyeceği tarihler arasında gerçekleştirecek.