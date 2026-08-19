YKS 2026 TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR: ÖSYM YKS Üniversite başarı sıralamaları açıklandı mı? 2-4 yıllık devlet, özel üniversite taban puanları sorgulama...

YKS 2026 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS 2026 taban puanları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Üniversitelerde kayıt sürecinin sona ermesinin ardından ise kesin kayıt yaptırılmayan programlardaki boşluklar netleşecek.

ÖSYM de bu kontenjanlara ilişkin ek tercih kılavuzunu adayların erişimine açacak. 2026-YKS'ye katılan 2 milyon 255 bin 76 adayın 2 milyon 187 bin 747'si için yerleştirme puanı hesaplanırken, 1 milyon 279 bin 439 aday tercih yaptı.

Devlet üniversitelerinin örgün programlarında ayrılan 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392'sine öğrenci yerleşti ve 2 bin 292 kontenjan boş kaldı. Geçen yıl 5 bin 503 olan boş kontenjan sayısının bu yıl yüzde 58,3 gerilemesi dikkat çekti.

ÖSYM 2026 YKS EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR TABLOSU İÇİN TIKLAYIN