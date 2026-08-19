YKS 2026 TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLAR: ÖSYM YKS Üniversite başarı sıralamaları açıklandı mı? 2-4 yıllık devlet, özel üniversite taban puanları sorgulama...
2026-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde bu kez üniversite kayıtları, taban puanlar ve ek yerleştirme süreci yer aldı. Tercihlerinin sonucunda bir programa yerleşen öğrenciler kayıt işlemleri için hazırlık yaparken, ilk yerleştirmede herhangi bir programa giremeyen adaylar ise boş kontenjanların ilan edilmesini bekliyor. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasıyla birlikte dolmayan veya kayıt yapılmadığı için boş kalan kontenjanlar netleşecek ve ek tercih sürecine ilişkin yol haritası ortaya çıkacak. Bu süreçte özellikle ön lisans ve lisans programlarının güncel taban puanları ile TYT ve AYT puan türlerine göre oluşan boş kontenjanlar araştırılıyor. Peki, 2026 YKS taban puanları ve boş kontenjan listesi yayımlandı mı? 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerde en düşük yerleştirme puanları belli oldu mu? İşte ek tercih dönemi öncesinde adayların merak ettiği ayrıntılar...
2026-YKS yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte üniversitelerde oluşan boş kontenjanlar, taban puanlar ve başarı sıralamaları adayların en çok araştırdığı konular arasına girdi. ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 Salı günü açıklanan sonuçlara göre sınava katılan 2 milyon 255 bin 76 adayın 2 milyon 187 bin 747'si için yerleştirme puanı hesaplandı. Tercih hakkını kullanan aday sayısı ise 1 milyon 279 bin 439 olarak kayıtlara geçti. Devlet üniversitelerinin örgün öğretim programlarında ayrılan 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392'sine yerleştirme yapılırken yalnızca 2 bin 292 kontenjan boş kaldı. Geçen yıl 5 bin 503 olarak açıklanan boş kontenjan sayısının bu yıl yüzde 58,3 azalması dikkat çekti. İlk yerleştirmede herhangi bir programa giremeyen adayların gözü şimdi ek tercih sürecine çevrildi. Peki, 2026 YKS ek kontenjanları ne zaman açıklanacak? 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ile başarı sıralamaları belli oldu mu? İşte ÖSYM'nin konuya ilişkin duyurusu ve merak edilen ayrıntılar...
YKS 2026 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
YKS 2026 taban puanları ÖSYM tarafından erişime açıldı. Üniversitelerde kayıt sürecinin sona ermesinin ardından ise kesin kayıt yaptırılmayan programlardaki boşluklar netleşecek.
ÖSYM de bu kontenjanlara ilişkin ek tercih kılavuzunu adayların erişimine açacak. 2026-YKS'ye katılan 2 milyon 255 bin 76 adayın 2 milyon 187 bin 747'si için yerleştirme puanı hesaplanırken, 1 milyon 279 bin 439 aday tercih yaptı.
Devlet üniversitelerinin örgün programlarında ayrılan 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392'sine öğrenci yerleşti ve 2 bin 292 kontenjan boş kaldı. Geçen yıl 5 bin 503 olan boş kontenjan sayısının bu yıl yüzde 58,3 gerilemesi dikkat çekti.
ÖSYM 2026 YKS EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR TABLOSU İÇİN TIKLAYIN
YKS 2026 ÜNİVERSİTELERİN BOŞ KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?
2026 YKS merkezi yerleştirme sonuçları kapsamında ek yerleştirmeye esas kontenjanlar, üniversitelerdeki kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak. İlk yerleştirmede dolmayan bölümler ile yerleştiği programa kayıt yaptırmayan adaylardan kaynaklanan boşluklar, ÖSYM tarafından hazırlanacak ek yerleştirme kılavuzunda açıklanacak.
Bu nedenle ek tercih yapmayı planlayan adayların, başvuru takvimi ve kontenjan listesine ilişkin ÖSYM'den gelecek resmi duyuruları düzenli olarak takip etmesi önem taşıyor.
YKS 2026 EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin yayımlayacağı ek yerleştirme kılavuzuyla birlikte tercih tarihleri, boş kontenjanlar ve tercih edilebilecek programlar belli olacak.
ÜNİVERSİTE KAYIT SÜRECİ NE ZAMAN?
ÖSYM, 2026-YKS merkezi yerleştirme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Adayların sınav sonuçları ve tercihleri doğrultusunda yapılan yerleştirmelerin ardından sonuçlar, ÖSYM'nin "ykssonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntülenebilecek. Adaylara ayrıca basılı Yerleştirme Sonuç Belgesi gönderilmeyecek.
Bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan adaylar için kayıt işlemleri 24-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise işlemlerini 24-26 Ağustos tarihleri arasında tamamlayabilecek.
Kayıt hakkı elde eden adayların, belirtilen süre içinde yerleştirildikleri programın bağlı bulunduğu üniversiteye başvurmaları gerekecek. Elektronik kayıt yapan öğrenciler de üniversitelerin ilan edeceği belge, tarih ve diğer kayıt koşullarını dikkate alarak işlemlerini sürdürecek.
ÜNİVERSİTELERDE DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?
2026-YKS yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerinin örgün öğretim programlarında ayrılan 481 bin 684 kontenjanın 479 bin 392'sine öğrenci yerleşti. Böylece yalnızca 2 bin 292 kontenjan boş kaldı. Geçen yıl 5 bin 503 olarak kaydedilen boş kontenjan sayısı bu yıl yüzde 58,3 oranında geriledi.
Devlet üniversitelerinde lisans programlarının doluluk oranı yüzde 99,15'e, ön lisans programlarının doluluk oranı ise yüzde 99,98'e ulaştı. Toplam doluluk oranı yüzde 99,52 olarak hesaplanırken, ön lisans programlarında sadece 37 kontenjanın boş kalması dikkat çekti. Bu tablo, adayların mesleki ve teknik yükseköğretim programlarına yönelik yoğun ilgisini de ortaya koydu.
Başarı sırası şartı uygulanan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk bölümlerinde devlet üniversitelerinin yurt içindeki genel kontenjanlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 98'in üzerine çıkarken; matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, işletme ve ekonomi programlarında da genel kontenjanlarda boş yer kalmadı.