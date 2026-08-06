YKS 2026 TERCİH TARİHLERİ: YKS tercihleri ne zaman bitiyor? Üniversite YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu!
Üniversite adaylarının 2026 YKS tercih süreci devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun ardından 29 Temmuz'da başlayan tercihler, Aday İşlemleri Sistemi veya ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak puanlarına ve başarı sıralamalarına uygun programları tercih listelerine ekleyebiliyor. Tercih döneminde YÖK Atlas, lisans programlarının geçmiş yıllara ait kontenjan, yerleşen öğrenci sayısı, taban puan ve başarı sırası verilerini incelemek isteyen adaylara rehberlik ediyor. Peki, 2026 YKS tercihleri hangi tarihte sona erecek ve üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman ilan edilecek? İşte tercih ve sonuç takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
2026 YKS tercih sürecinde sona yaklaşılırken üniversite adaylarının takvim araştırmaları hız kazandı. Tercihlerini henüz tamamlamayan adaylar, sistemin kapanacağı saat ile yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzundaki koşulları inceleyerek seçimlerini Aday İşlemleri Sistemi veya ÖSYM mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirecek. Tercih döneminin tamamlanmasının ardından gözler, üniversite kayıtlarına yön verecek yerleştirme sonuçlarına çevrilecek. Peki, 2026 YKS tercih işlemleri ne zaman sona erecek ve üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tercih süreci ve sonuç takvimi ile güncel bilgiler...
YKS 2026 TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında üniversite tercih süreci, 29 Temmuz 2026 saat 11.45 itibarıyla başladı.
Adaylar, tercih kılavuzunda belirtilen kuralları dikkate alarak seçimlerini 10 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.
YKS 2026 TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
Tercih işlemleri, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla bireysel olarak gerçekleştirilecek. Sistem, 10 Ağustos 2026 günü saat 23.59’da tercih girişine kapatılacak.
YKS ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversite tercih sürecinin 10 Ağustos 2026’da sona ermesiyle birlikte adayların yerleştirme puanları ÖSYM tarafından değerlendirmeye alınacak. Sonuçların ilan edileceği güne ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı.
Bununla birlikte önceki yıllarda izlenen açıklama takvimi göz önünde bulundurulduğunda, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının ağustos ayının son günlerinde adayların erişimine açılması öngörülüyor.
ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN DETAY!
Adayların tercihlerini oluştururken burslu ve ücretli program ayrımlarını, bölümlere özgü şartları, başarı sırası kriterlerini ve eğitim türlerine ilişkin bilgileri dikkatle incelemesi gerekiyor. Bu ayrıntıların tamamı tercih kılavuzunda yer aldığından, seçim yapılmadan önce ilgili bölümlerin mutlaka okunması önem taşıyor.