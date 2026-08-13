YKS 206 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? ÖSYM AİS YKS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı...
2026 YKS tercih sürecini geride bırakan üniversite adaylarının gözü, ÖSYM tarafından açıklanacak yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Kayıt döneminin yaklaşmasıyla birlikte adayların hangi üniversite ve bölüme yerleştiğini öğreneceği sonuç tarihi de en çok araştırılan konular arasına girdi. Peki, 2026 YKS tercih sonuçları hangi tarihte duyurulacak ve sonuçlar nereden sorgulanabilecek? İşte ÖSYM AİS üzerinden sonuç görüntüleme sürecine ilişkin ayrıntılar…
Üniversite hayali kuran adaylar için 2026 YKS tercih maratonunda sona gelindi. Tercih listelerini ÖSYM’ye ileten adaylar, şimdi yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği tarihi bekliyor. Üniversitelerde kayıt takviminin yaklaşmasıyla birlikte sonuçların ne zaman duyurulacağı ve hangi ekran üzerinden görüntüleneceği de gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Peki, 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, adaylar yerleştirme bilgilerine nasıl ulaşacak? İşte ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı ve sürece dair merak edilenler…
YKS 2026 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin ÖSYM tarafından henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Üniversite kayıtlarının 24 Ağustos’ta başlayacak olması nedeniyle yerleştirme sonuçlarının bu tarihten önce ilan edilmesi bekleniyor.
Geçmiş yıllardaki sonuç açıklama süreleri ve mevcut takvim dikkate alındığında ise 2026-YKS yerleştirme sonuçlarının 15-20 Ağustos 2026 tarihleri arasında adayların erişimine açılabileceği öngörülüyor.
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
YKS tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından ilan edilmesinin ardından adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresi ile ÖSYM Mobil uygulaması üzerinden sisteme giriş yapabilecek. Sonuç bilgilerine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak erişilebilecek.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
Üniversiteye elektronik ortamda kayıt yaptırmak isteyen adaylar için e-kayıt süreci ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında açık olacak.
E-Devlet üzerinden kaydını tamamlayan adayların, özel koşul veya ek belge talep edilen programlar dışında, ayrıca üniversiteye giderek belge teslim etmesine gerek bulunmayacak.
YKS EK TERCİH VE 2. YERLEŞTİRME DÖNEMİ NE ZAMAN?
İlk tercih döneminde herhangi bir programa yerleşemeyen ya da tercih yapmayan adaylar için ek yerleştirme süreci, üniversite kayıtlarının 28 Ağustos’ta tamamlanmasının ardından başlayacak.
Yükseköğretim kurumlarının boş kalan kontenjanları ÖSYM’ye bildirmesi sonrası YKS Ek Tercih Kılavuzu yayımlanacak ve adaylar ikinci yerleştirme süreci kapsamında tercihlerini yapabilecek.