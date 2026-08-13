YKS 206 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? ÖSYM AİS YKS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı...

Üniversite hayali kuran adaylar için 2026 YKS tercih maratonunda sona gelindi. Tercih listelerini ÖSYM’ye ileten adaylar, şimdi yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği tarihi bekliyor. Üniversitelerde kayıt takviminin yaklaşmasıyla birlikte sonuçların ne zaman duyurulacağı ve hangi ekran üzerinden görüntüleneceği de gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Peki, 2026 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, adaylar yerleştirme bilgilerine nasıl ulaşacak? İşte ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı ve sürece dair merak edilenler…