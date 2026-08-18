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        Haberler Bilgi YKS EK TERCİH ŞARTLARI 2026 | Kimler YKS ek tercih yapabilir, ilk tercihte yerleşenler ek tercih yapabilir mi?

        YKS EK TERCİH ŞARTLARI 2026 | Kimler YKS ek tercih yapabilir, ilk tercihte yerleşenler ek tercih yapabilir mi?

        YKS ek tercih şartları, üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Üniversiteye yerleşemeyen adayların ek tercih süreci detayları merak konusu oldu. ÖSYM tarafından 18 Ağustos tarihinde duyurulan YKS tercih sonuçlarının ardından gözler "YKS ilk tercihte yerleşenler ek tercih yapabilir mi?" sorusunun yanıtına çevrildi. Üniversiteye yerleşemeyen adaylar tercih döneminde şansını bir kez daha deneyecek. İşte, 2026 YKS ek tercih şartları ve koşulları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 11:38 Güncelleme:
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        1

        YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitede bir bölüme yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci başlayacak. Tercih hakkı bulunan tablolarda adaylar 24’ü geçmeden istedikleri sayıda üniversiteyi tercih edebilecekler. ÖSYM’nin ek yerleştirme takvimi ve kılavuzu doğrultusunda yapılacak tercihlerde adayların hangi şartları taşıması gerektiği merak ediliyor. Peki, YKS ilk tercihte yerleşenler ek tercih yapabilir mi, Kimler YKS ek tercih yapabilir? İşte, YKS ek tercih koşulları ve şartlarına ilişkin merak edilen detaylar…

        2

        HİÇ TERCİH YAPMAYANLAR YKS EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

        2026-YKS merkezî yerleştirme sürecinde herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme kapsamında tercih yapabilecek. Bu nedenle ilk tercihlerinde bir programa yerleşemeyen adayların ek tercih dönemini takip etmesi gerekiyor. Ek yerleştirme tercihleri, ÖSYM tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

        3

        İLK TERCİHLERDE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

        2026 YKS merkezi yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, kayıt yaptırmamış olsalar dahi ek yerleştirme tercihi yapamayacak. Ek yerleştirme hakkı, merkezî yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için geçerli olacak.

        4

        YKS EK TERCİHTE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

        Ek yerleştirme döneminde adayların tercih edebileceği program sayısı sınırlı olacak. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda programı tercih listelerine ekleyebilecek.

        5

        YKS EK TERCİHTE TABAN PUAN ŞARTI VAR MI?

        Ek yerleştirmede tercih edilecek programın koşullarının aday tarafından karşılanması gerekiyor. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle boş kontenjan oluşan programları, ilgili puan türünde oluşan en küçük puana eşit veya daha yüksek puana sahip adaylar tercih edebilecek.

        Kontenjanı dolmayan ve bu nedenle en küçük puanı oluşmayan programlarda ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış adaylar tercih yapabilecek.

        6

        ÖZEL YETENEKLE YERLEŞENLER EK TERCİH YAPABİLİR Mİ?

        2026-YKS kapsamında özel yetenek sınavı sonucunda bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, merkezî yerleştirmede bir programa yerleşmiş sayılmadıkları için ek yerleştirme tercihinde bulunabilecek. Ancak adayların tercih edecekleri programın özel koşullarını ve diğer başvuru şartlarını karşılaması gerekiyor.

        7

        YKS EK TERCİH YAPAMAYACAK ADAYLAR KİMLER?

        Merkezi yerleştirme sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme kapsamında tercih yapamayacak. Bunun yanında adayların tercih etmek istedikleri programların özel koşullarını taşıması ve ilgili puan şartlarını sağlaması gerekiyor. Ek yerleştirme hakkından yararlanmak isteyen adayların ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzundaki şartları dikkatle incelemesi önem taşıyor.

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        #YKS
        #tercih
        #ilk tercih
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