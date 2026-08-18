YKS EK TERCİH ŞARTLARI 2026 | Kimler YKS ek tercih yapabilir, ilk tercihte yerleşenler ek tercih yapabilir mi?

YKS EK TERCİHTE TABAN PUAN ŞARTI VAR MI?

Ek yerleştirmede tercih edilecek programın koşullarının aday tarafından karşılanması gerekiyor. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle boş kontenjan oluşan programları, ilgili puan türünde oluşan en küçük puana eşit veya daha yüksek puana sahip adaylar tercih edebilecek.

Kontenjanı dolmayan ve bu nedenle en küçük puanı oluşmayan programlarda ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış adaylar tercih yapabilecek.