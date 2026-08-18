YKS EK TERCİHLERİ ne zaman yapılacak? Gözler kılavuzda! ÖSYM ile 2026 üniversite ek tercih tarihleri belli oldu mu?
YKS ek tercih tarihleri, 2026 üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. İlk tercihlerde herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, boş kalan kontenjanları ve taban puanlarını araştırmaya başladı. YKS ek yerleştirme sürecini bekleyen öğrencilerin gözü "2026 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM YKS ek tercih tarihlerini açıkladı mı?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 2026 üniversite ek tercih tarihlerine ilişkin detaylar...
2026 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının gündeminde bu kez YKS ek tercih tarihleri yer aldı. İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen veya tercih ettiği bölüme yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme sürecini beklemeye başladı. Peki, 2026 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak, ÖSYM YKS ek tercih tarihlerini açıkladı mı? İşte, 2026 üniversite ek tercih tarihleri ilişkin son durum…
2026 YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-YKS kapsamında üniversite adaylarının ilk tercih işlemleri 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden gerçekleştirildi. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler şimdi ek yerleştirme sürecine çevrildi.
ÖSYM tarafından 18 Ağustos 2026 itibarıyla 2026-YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Bu nedenle ek tercihlerin başlayacağı tarihe ilişkin şu aşamada resmi ve kesin bir tarih bulunmuyor.
Ek yerleştirme takviminin, üniversitelerdeki kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından duyurulması bekleniyor.
YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
2026-YKS ek yerleştirme tercihleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzunda yer alan kontenjanlar ve kurallar doğrultusunda yapılacak.
Adaylar, ek tercih süreci başladığında tercih işlemlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek. Ek yerleştirmede hangi üniversite ve bölümlerde boş kontenjan kaldığı da ÖSYM'nin yayımlayacağı kılavuzla netleşecek.
YKS EK TERCİHLERİNDE BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?
2026-YKS ek yerleştirme kapsamında oluşacak boş kontenjanlar henüz açıklanmadı. Merkezi yerleştirme sonrasında kayıt yaptırmayan adaylar nedeniyle boşalan kontenjanlar ve varsa diğer boş kontenjanlar ek yerleştirme sürecinde değerlendirilecek.
Adayların tercih yapmadan önce ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026-YKS ek yerleştirme kılavuzunu dikkatle incelemesi gerekiyor.
YKS EK TERCİH TARİHİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
2026 YKS ek tercih tarihleri ve ek yerleştirme kılavuzu, ÖSYM tarafından duyurulduğunda osym.gov.tr üzerinden ilan edilecek. Adayların resmi açıklamaları takip etmesi önem taşıyor.
18 Ağustos 2026 itibarıyla YKS ek tercih tarihleri henüz belli değil. ÖSYM'nin resmi takviminde ek yerleştirme için kesin bir tarih yer almıyor. Tarih ve boş kontenjanlar açıklandığında adaylar ek tercih işlemlerini ÖSYM'nin belirleyeceği tarihler arasında gerçekleştirecek.