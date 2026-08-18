YKS EK TERCİHLERİ ne zaman yapılacak? Gözler kılavuzda! ÖSYM ile 2026 üniversite ek tercih tarihleri belli oldu mu?

2026 YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının gündeminde bu kez YKS ek tercih tarihleri yer aldı. İlk yerleştirmede herhangi bir programa yerleşemeyen veya tercih ettiği bölüme yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme sürecini beklemeye başladı. Peki, 2026 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak, ÖSYM YKS ek tercih tarihlerini açıkladı mı? İşte, 2026 üniversite ek tercih tarihleri ilişkin son durum…