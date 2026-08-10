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        Haberler Bilgi Gündem YKS son tercih tarihi 2026: YKS tercihleri ne zaman bitiyor?

        YKS son tercih tarihi 2026: YKS tercihleri ne zaman bitiyor?

        YKS tercih işlemlerinde sona gelindi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvime göre üniversite tercihleri 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü başladı. Üniversite hayali kuran adaylar tercih süresinin ne zaman sona ereceğini ve işlemler için son günün ne zaman olduğunu araştırıyor. Peki, YKS son tercih tarihi 2026 ne zaman? YKS tercihleri ne zaman bitiyor, YKS tercih yerleştirme işlemleri için bugün son gün mü? İşte 2026 YKS tercih sürecinin sona ereceği tarih ve yerleştirme sonuçlarıyla ilgili merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 00:00 Güncelleme:
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        2026 YKS kapsamında üniversite tercih işlemleri ÖSYM'nin belirlediği takvim doğrultusunda devam ediyor. Adaylar, YKS taban puanları ve başarı sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturuyor. Tercih yapmak isteyen adayların işlemlerini belirtilen tarihe kadar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlaması gerekiyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor ve üniversite yerleştirme işlemleri için bugün son gün mü? İşte 2026 YKS tercih sürecinin sona ereceği tarih...

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        YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        2026-YKS tercih işlemleri 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Adayların tercihlerini bu tarihe ve saate kadar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlaması gerekiyor.

        29 Temmuz Çarşamba günü başlayan tercih sürecinde adaylar, YKS sonuçlarına göre üniversite ve bölüm tercihlerini sisteme işleyebiliyor. Tercih süresinin sona ermesinin ardından sistem üzerinden tercih işlemlerinin tamamlanması mümkün olmayacak.

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        YKS TERCİHLERİ İÇİN BUGÜN SON GÜN MÜ?

        10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59 itibarıyla 2026-YKS tercih süreci sona erecek. Bu nedenle tercih listesini henüz oluşturmayan veya tercihlerini sisteme kaydetmeyen adayların işlemlerini son başvuru tarihinden önce tamamlamaları gerekiyor.

        Adayların tercihlerini göndermeden önce listedeki üniversite ve bölümleri, başarı sıralamalarını ve özel koşulları dikkatli şekilde kontrol etmeleri önem taşıyor.

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        YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

        YKS tercih işlemleri ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar sisteme T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle giriş yaparak tercih listelerini oluşturabiliyor.

        Tercihlerin tamamlanabilmesi için adayların oluşturdukları listeyi sistem üzerinden onaylaması gerekiyor. Tercih süresi sona ermeden önce adayların tercih bilgilerinin sisteme doğru şekilde kaydedildiğini kontrol etmesi önem taşıyor.

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        YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM, 2026-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı kesin tarihi henüz duyurmadı. Tercih sürecinin 10 Ağustos'ta sona ermesinin ardından yerleştirme işlemlerinin tamamlanması bekleniyor.

        Önceki yıllardaki YKS yerleştirme takvimleri dikkate alındığında sonuçların Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. Ancak sonuç tarihiyle ilgili kesin bilgi ÖSYM'nin resmi duyurusuyla belli olacak.

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        ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        Üniversite kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

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