2026 YKS kapsamında üniversite tercih işlemleri ÖSYM'nin belirlediği takvim doğrultusunda devam ediyor. Adaylar, YKS taban puanları ve başarı sıralamalarını dikkate alarak tercih listelerini oluşturuyor. Tercih yapmak isteyen adayların işlemlerini belirtilen tarihe kadar ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden tamamlaması gerekiyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitiyor ve üniversite yerleştirme işlemleri için bugün son gün mü? İşte 2026 YKS tercih sürecinin sona ereceği tarih...