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        Haberler Bilgi YKS taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 2026 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjan sorgulama

        YKS taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 2026 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjan sorgulama

        YKS taban puanları ve üniversitelerin boş kontenjanları, 2026 YKS yerleştirme/ tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerde ek tercih yapmak isteyen adaylar, boş kontenjanların ve taban puanların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, 2026 YKS taban puanları ve boş kontenjanları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte 2026 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjanlara ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 07:22 Güncelleme:
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        2026 YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Bir programa yerleşemeyen adaylar, bu kez ek yerleştirme sürecine odaklandı. Üniversitelerde kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar belirlenecek ve ÖSYM tarafından ek yerleştirme kılavuzu yayımlanacak. Peki, 2026 YKS taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM ile YKS taban puanları ve boş kontenjanlar hakkında tüm merak edilenler...

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        YKS TABAN PUANLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

        2026 YKS ek tercihlerinde kullanılacak güncel taban puanlar henüz açıklanmadı. Merkezi yerleştirme sonuçlarının ardından oluşan puan ve sıralamalar, ek yerleştirme kılavuzuyla birlikte netleşecek.

        Adaylar mevcut durumda önceki yıllara ait taban puan ve başarı sıralamalarını YÖK Atlas üzerinden inceleyebiliyor.

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        YKS BOŞ KONTENJANLARI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Üniversitelerde kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından kayıt yaptırılmayan ve boş kalan kontenjanlar belirlenecek. 2026 YKS boş kontenjanlarının ek yerleştirme kılavuzuyla açıklanması bekleniyor. Bu nedenle adayların ÖSYM'nin ek yerleştirme duyurusunu takip etmesi gerekiyor.

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        2026 YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin yayımlayacağı ek yerleştirme kılavuzuyla birlikte tercih tarihleri, boş kontenjanlar ve tercih edilebilecek programlar belli olacak.

        YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

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        KİMLER YKS EK TERCİH YAPABİLİR?

        Merkezi yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar ek yerleştirmeden yararlanabilecek.

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        Merkezi yerleştirmede bir programa yerleşen adaylar ise kayıt yaptırmamış olsalar dahi ek yerleştirme tercihi yapamayacak. Buna karşılık hiç tercih yapmayan ve herhangi bir programa yerleşmeyen adaylar, diğer şartları taşımaları halinde ek tercih hakkına sahip olacak.

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