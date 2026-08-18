YKS taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı? ÖSYM 2026 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjan sorgulama

2026 YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Bir programa yerleşemeyen adaylar, bu kez ek yerleştirme sürecine odaklandı. Üniversitelerde kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar belirlenecek ve ÖSYM tarafından ek yerleştirme kılavuzu yayımlanacak. Peki, 2026 YKS taban puanları ve boş kontenjanlar açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM ile YKS taban puanları ve boş kontenjanlar hakkında tüm merak edilenler...