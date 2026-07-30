Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem YKS tercih sonuç tarihi 2026: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS tercih sonuç tarihi 2026: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        YKS tercih süreci 29 Temmuz Çarşamba günü başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversite adaylarının tercihlerini 29 Temmuz ile 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapabileceğini duyurdu. Tercih döneminin başlamasıyla birlikte milyonlarca adayın gözü YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve mobil uygulama üzerinden bireysel olarak gerçekleştirebilecek. ÖSYM, adayların tercih kılavuzunu dikkatle incelemesi gerektiğini vurguladı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2026 YKS tercih takvimi ve tercih yerleştirme sonuç tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 00:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih maratonu başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, tercih sürecinin başladığını duyurarak adaylara başarı dileklerini iletti. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, tercih işlemlerini belirlenen tarihler arasında tamamlayacak. Tercih sürecinin ardından gözler üniversite yerleştirme sonuçlarına çevrilecek. Peki, YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS tercih sonuç tarihiyle ilgili merak edilenler...

        2

        YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

        ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-YKS tercih takvimine göre üniversite tercih işlemleri 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü başladı.

        Adaylar tercihlerini 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Tercih işlemleri yalnızca bireysel olarak gerçekleştirilecek.

        3

        Tercihler;

        ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS)

        ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması

        üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile yapılabilecek.

        4

        YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM, 2026-YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

        Ancak önceki yıllardaki yerleştirme takvimi dikkate alındığında, tercih sonuçlarının Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

        Resmi sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyurulduğunda adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

        5

        YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

        Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin yayımladığı 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirecek.

        Tercih listesi hazırlanırken;

        Başarı sıralaması,

        Kontenjanlar,

        Özel koşullar,

        Üniversitelerin burs ve eğitim imkanları,

        Şehir ve bölüm tercihleri

        dikkatlice değerlendirilmeli.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yanan rüzgar türbinine helikopterle müdahale

        İzmir'in Bergama ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle rüzgar türbininde yangın çıktı. Alev alev yanan türbinden yükselen dumanlar ilginç görüntü oluştururken, yangın Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopterin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran'ı çok sert vuracağız"
        "İran'ı çok sert vuracağız"
        Fenerbahçe turu söktü aldı!
        Fenerbahçe turu söktü aldı!
        "Kendimize ders çıkaracağız"
        "Kendimize ders çıkaracağız"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasal düzenleme Meclis'e sunulacak
        Gelecek Partisi feshedildi
        Gelecek Partisi feshedildi
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Ciğerlerimiz yanıyor
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu
        Trump tehdit etti petrol fırladı
        Trump tehdit etti petrol fırladı
        AK Parti’den şehit aileleri ve gaziler için kanun teklifi
        AK Parti’den şehit aileleri ve gaziler için kanun teklifi
        "Turu geçmeyi çok istiyoruz"
        "Turu geçmeyi çok istiyoruz"
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        İki kardeş vahşet kurbanıydı! Kahreden DNA gelişmesi!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrıldı
        Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı
        Icardi'ye yurt dışı çıkış yasağı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Yunus Akgün'den HT Spor'a özel açıklamalar!
        Musk’tan finans atağı X Money
        Musk’tan finans atağı X Money
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Yıllar sonra aynı masaya oturdular
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        Ev sahipleri için en kârlı dönem!
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"
        "Yasa dışı bahis ulusal güvenlik sorunudur"