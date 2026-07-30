YKS tercih sonuç tarihi 2026: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih süreci 29 Temmuz Çarşamba günü başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversite adaylarının tercihlerini 29 Temmuz ile 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapabileceğini duyurdu. Tercih döneminin başlamasıyla birlikte milyonlarca adayın gözü YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar tercihlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve mobil uygulama üzerinden bireysel olarak gerçekleştirebilecek. ÖSYM, adayların tercih kılavuzunu dikkatle incelemesi gerektiğini vurguladı. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2026 YKS tercih takvimi ve tercih yerleştirme sonuç tarihi...
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih maratonu başladı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, tercih sürecinin başladığını duyurarak adaylara başarı dileklerini iletti. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday, tercih işlemlerini belirlenen tarihler arasında tamamlayacak. Tercih sürecinin ardından gözler üniversite yerleştirme sonuçlarına çevrilecek. Peki, YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS tercih sonuç tarihiyle ilgili merak edilenler...
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2026-YKS tercih takvimine göre üniversite tercih işlemleri 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü başladı.
Adaylar tercihlerini 10 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Tercih işlemleri yalnızca bireysel olarak gerçekleştirilecek.
Tercihler;
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS)
ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması
üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile yapılabilecek.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM, 2026-YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.
Ancak önceki yıllardaki yerleştirme takvimi dikkate alındığında, tercih sonuçlarının Ağustos ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.
Resmi sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyurulduğunda adaylar sonuçlarını sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.
YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin yayımladığı 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirecek.
Tercih listesi hazırlanırken;
Başarı sıralaması,
Kontenjanlar,
Özel koşullar,
Üniversitelerin burs ve eğitim imkanları,
Şehir ve bölüm tercihleri
dikkatlice değerlendirilmeli.